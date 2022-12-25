女神都貓奴！Lisa曬5貓集體開飯 安雅泰勒喬伊爆笑床照

投對胎真的很重要，能夠被明星疼愛的寵物有時候真的是讓粉絲看了好羨慕。南韓女子天團Blackpink在耶誕節前甫結束整整一個月的歐洲巡演唱會，一返家，成員Lisa就在IG連續分享了好幾則自家寵物的限時動態，顯然實在是分離太久、非常想念。其中一則還捕捉到5隻貓咪同時放飯的畫面，毛絨絨的背影顯得有些萌呆，十分療癒。Lisa是有名熱愛豢養動物的韓團成員，共擁有5貓1犬，名字都是L開頭：Leo、Luca、Lily、Louis、Lego、和愛犬Love，她還在去年開始為自家貓狗開了專屬的IG社群帳戶@lalala_lfamily，不定時分享寵物可愛的萌照。

適逢耶誕節，許多明星藝人也透過社群網站為大家送上耶誕祝福。精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）憑藉Netflix影集《后翼棄兵》全球竄紅，新作《五星饗魘》更是佳評如潮，近日更盛傳她已與音樂人男友馬爾科姆麥克瑞（Malcolm McRae）秘婚。耶誕夜她忽然po出「床照」：兩人躺在床上要一起入睡的照片，好笑的是安雅頭上毛絨絨的一球不是毛毯也不是毛帽，而是愛貓Kitsune扒在頭上取暖昏睡。安雅還留言「從我們家到你們家，祝福你們這些髒兮兮的動物耶誕快樂！」甜蜜放閃。 安雅泰勒喬伊分享與貓咪同床共枕的爆笑「床照」。圖／摘自藝人IG Lisa分享回家與LFAMILY愛貓愛犬共度佳節的溫馨動態。圖／摘自藝人IG Lisa分享回家與LFAMILY愛貓愛犬共度佳節的溫馨動態。圖／摘自藝人IG Lisa分享回家與LFAMILY愛貓愛犬共度佳節的溫馨動態。圖／摘自藝人IG Lisa分享LFAMILY共5隻愛貓一起開飯的溫馨動態。圖／摘自藝人IG Lisa分享LFAMILY共5隻愛貓一起開飯的溫馨動態。圖／摘自藝人IG Lisa分享LFAMILY共5隻愛貓一起開飯的溫馨動態。圖／摘自藝人IG 安雅泰勒喬伊分享與貓咪同床共枕的爆笑「床照」。圖／摘自藝人IG Lisa分享回家與LFAMILY愛貓愛犬共度佳節的溫馨動態。圖／摘自藝人IG