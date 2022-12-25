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原子少年Ozone破紀錄！出道三個月就成adidas Originals潮流大使

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
正式出道的Ozone在短短三個月內，就獲得流行時尚品牌adidas Originals的青睞，成為潮流大使。圖／adidas Originals提供
正式出道的Ozone在短短三個月內，就獲得流行時尚品牌adidas Originals的青睞，成為潮流大使。圖／adidas Originals提供

從9月成軍，從原子少年的「地球」團，正式出道的Ozone在短短三個月內，就獲得流行時尚品牌adidas Originals的青睞，成為潮流大使。不僅如此，為慶祝Ozone首張EP「Unicorn」發行，adidas Originals還特別推出獨家戶外3D裸視影片，成為第一組擁有這項禮遇的台灣藝人，可說是打破紀錄！

由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、文廷、祖安組成的男團Ozone，雖然並非選秀節目「原子少年」的冠軍，但憑著超高人氣，獲得出道機會，因此讓adidas Originals相中其魅力，邀請Ozone擔任品牌潮流大使。並在Ozone首張EP「Unicorn」的MV中，就讓六人搭配了adidas Originals新款Gazelle鞋和環保皮草外套，造型曝光後讓粉絲們也直呼「簡直帥炸！」、「完了！這下要包款包色了」。冬季必備的環保皮草外套更是有著超高詢問度，醒目三葉草Logo成為外套上的亮點，下擺抽繩設計可輕鬆轉換服裝搭配性，保暖之餘更詮釋復古韻味，輕鬆成為街頭焦點。

超過145年歷史的瑞典戶外機能品牌Helly Hansen正式插旗台灣市場，進駐Bellavita打造首家旗艦店。圖／司比獸國際提供
超過145年歷史的瑞典戶外機能品牌Helly Hansen正式插旗台灣市場，進駐Bellavita打造首家旗艦店。圖／司比獸國際提供

而超過145年歷史的瑞典戶外機能品牌Helly Hansen正式插旗台灣市場，進駐Bellavita打造首家旗艦店。Helly Hansen兼具專業機能和時尚設計，深受戶外愛好者和探險家的喜愛，擁有多項獨家面料，如運用獨特的氣流設計和防護機制的H2FLOW，能讓裝備達到溫度自動調節，或是HELLY TECH三種等級的防水透氣材質等。不僅如此，為了更符合亞洲氣候、版型等需求，Helly Hansen還邀請韓國設計團隊，並結合創新科技，打造專屬的獨家產品，在台灣首間專賣店亦有銷售。

Helly Hansen Salt三層防水面料夾克，21,880元。圖／司比獸國際提供
Helly Hansen Salt三層防水面料夾克，21,880元。圖／司比獸國際提供

adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals環保皮草外套，4,890元。圖／adidas Originals提供

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