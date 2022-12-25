潮人聯名夯 紀梵希x Kid Cudi BOSS二發抖音紅人Khaby

聯名系列除了和不同定位的品牌合作，許多精品品牌也與在社群上擁有一定影響力的時尚潮人聯手。紀梵希（GIVENCHY）宣布與歐美當紅饒舌樂手Kid Cudi合作推出限量T恤，以創意總監Matthew Williams為這位潮流時尚意見領袖原創的訂製款為藍本，採用黑色的品牌經典剪裁棉T為基礎，在胸口裝飾白色的GIVENCHY刺繡字樣，單邊袖子裝飾Kid Cudi 2022世界巡迴演唱會「To the Moon」的官方logo，背面則是這位饒舌巨星演唱時的彩色絲網印刷肖像。T恤全球限量300件，於指定紀梵希專賣店販售，定價650歐元。這位嘻哈巨星的時尚品味一直深受肯定，今年巡迴演唱會的限量黑膠就是與潮流藝術家kaws合作，之前雙方也曾推出一系列限量單品。

德國品牌BOSS則是再度攜手當今全球擁有最多TikTok粉絲追蹤的網路紅人Khaby Lame，推出第二波 BOSS x Khaby聯名系列。在這次全新廣告形象中，Khaby還化身為二次元漫畫角色形象，模糊現實與動漫界限，進入所謂的2.5次元世界。 BOSS x Khaby限量聯名系列，滿載著這位義大利籍TikTok明星的玩興精神與詼諧幽默，他最具代表性的攤手聳肩照片以3D立體光柵印刷於舒適連帽衫和圓領T恤上，色調上則加入前衛大膽的亮橘色和紫色，滿版BOSS黑色字母B-monogram印花與漸層彩色背景形成強烈對比，共推出運動套裝、連帽衫、短袖T恤等單品上，衣袖可拆卸的雙面羽絨外套一面是花俏印花，另一面 則是低調黑色素面，可瞬間切換穿搭風格，即日起於台北101 BOSS專門店獨家限量發售。 BOSS x Khaby聯名系列3D照片T恤，5,300元。圖／BOSS提供 BOSS x Khaby聯名系列3D照片連帽衫，8,900元。圖／BOSS提供 紀梵希與歐美當紅饒舌樂手Kid Cudi合作推出限量T恤，全球限量300件，於指定紀梵希專賣店販售，定價650歐元。圖／紀梵希提供 BOSS x Khaby聯名系列漸層B-monogram印花。圖／BOSS提供 紀梵希與歐美當紅饒舌樂手Kid Cudi合作推出限量T恤，全球限量300件，於指定紀梵希專賣店販售，定價650歐元。圖／紀梵希提供 BOSS x Khaby聯名系列B-monogram印花連帽衫，10,900元。圖／BOSS提供 BOSS x Khaby聯名系列漸層B-monogram印花雙面羽絨外套，26,400元。圖／BOSS提供