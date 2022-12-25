話題合作！YUYU ACTIVE跨界藝術家、niko and...聯手台日創意品牌

透過跨品牌的合作，總能激盪出不同風貌與話題性十足的設計，運動時尚品牌YUYU ACTIVE就與新銳藝術家朱晨維攜手，打造了YUniwonderland系列。而質感選物店niko and...則和台灣的Filter017®與日本插畫家所創的COFFEE AND JOHN的品牌，推出三方聯名服飾、配件與生活用品及小物。

由藝人余函彌自創的服飾品牌YUYU ACTIVE，一直以來以富創意又實穿的設計，一直受到女性的歡迎。這次特別與潮流新銳藝術家朱晨維攜手，以Universe與Wonderland為核心概念，衍生出YUniwonderland全新聯名系列。朱晨維作品向來以色彩鮮豔、略顯童趣的畫風結合時事潮流創作著名，所以這次挑選其招牌人像塗鴉，展開一系列合作。利用YUYU ACIVE的運動休閒款式為主，如長袖連帽上衣、Oversized針織洋裝、塗鴉T恤為主，以發泡印花和針織的手法，將朱晨維作品裝飾在服裝上。更首次跨界家居生活飾品，推出人像塗鴉抱枕和披毯，展現品牌的多元面貌。

質感選物店niko and...和台灣的Filter017®與日本插畫家所創的COFFEE AND JOHN的品牌，推出三方聯名服飾、配件與生活用品及小物。圖／niko and...提供

而首度與日本品牌聯名的COFFEE AND JOHN，在這次合作系列中，擷取來自美式街頭文化元素，並以日本插畫藝術家柴田昌達筆下原創角色JOHN為主軸，透過 Filter017®擅長的圖像延伸的表現手法，平衡三方各自風格，推出包含服飾、配件與生活用品及小物。像是其中美式經典復古的教練外套，選用COFFEE AND JOHN招牌藍色及斜插口袋的設計；復古棒球帽正面設計了JOHN刺繡款圖樣，背面也繡有COFFEE AND JOHN字樣，讓人正戴、反戴都時髦。

YUYU ACTIVE YUniwonderland全新聯名系列，與潮流新銳藝術家朱晨維攜手合作。圖／YUYU ACTIVE提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列可層疊玻璃杯，390元。圖／niko and...提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列連帽上衣，2,190元。圖／niko and...提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列復古棒球帽，1,290元。圖／niko and...提供