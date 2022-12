話題合作！YUYU ACTIVE跨界藝術家、niko and...聯手台日創意品牌

透過跨品牌的合作,總能激盪出不同風貌與話題性十足的設計,運動時尚品牌YUYU ACTIVE就與新銳藝術家朱晨維攜手,打造了YUniwonderland系列。而質感選物店niko and...則和台灣的Filter017®與日本插畫家所創的COFFEE AND JOHN的品牌,推出三方聯名服飾、配件與生活用品及小物。

由藝人余函彌自創的服飾品牌YUYU ACTIVE,一直以來以富創意又實穿的設計,一直受到女性的歡迎。這次特別與潮流新銳藝術家朱晨維攜手,以Universe與Wonderland為核心概念,衍生出YUniwonderland全新聯名系列。朱晨維作品向來以色彩鮮豔、略顯童趣的畫風結合時事潮流創作著名,所以這次挑選其招牌人像塗鴉,展開一系列合作。利用YUYU ACIVE的運動休閒款式為主,如長袖連帽上衣、Oversized針織洋裝、塗鴉T恤為主,以發泡印花和針織的手法,將朱晨維作品裝飾在服裝上。更首次跨界家居生活飾品,推出人像塗鴉抱枕和披毯,展現品牌的多元面貌。

質感選物店niko and...和台灣的Filter017®與日本插畫家所創的COFFEE AND JOHN的品牌,推出三方聯名服飾、配件與生活用品及小物。圖/niko and...提供

而首度與日本品牌聯名的COFFEE AND JOHN,在這次合作系列中,擷取來自美式街頭文化元素,並以日本插畫藝術家柴田昌達筆下原創角色JOHN為主軸,透過 Filter017®擅長的圖像延伸的表現手法,平衡三方各自風格,推出包含服飾、配件與生活用品及小物。像是其中美式經典復古的教練外套,選用COFFEE AND JOHN招牌藍色及斜插口袋的設計;復古棒球帽正面設計了JOHN刺繡款圖樣,背面也繡有COFFEE AND JOHN字樣,讓人正戴、反戴都時髦。

YUYU ACTIVE YUniwonderland全新聯名系列,與潮流新銳藝術家朱晨維攜手合作。圖/YUYU ACTIVE提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列可層疊玻璃杯,390元。圖/niko and...提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列連帽上衣,2,190元。圖/niko and...提供

niko and… x COFFEE AND JOHN/Filter017聯名系列復古棒球帽,1,290元。圖/niko and...提供