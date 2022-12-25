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COS、Massimo Dutti冬裝百搭又耐穿！提升穿搭質感不過時單品必定要入手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
COS、Massimo Dutti的冬季服飾，都延續了風格簡約、剪裁洗鍊的特色，不過時的設計，百搭又耐穿！圖／COS、Massimo Dutti提供
COS、Massimo Dutti的冬季服飾，都延續了風格簡約、剪裁洗鍊的特色，不過時的設計，百搭又耐穿！圖／COS、Massimo Dutti提供

與ZARA同一集團，但為高級品牌的Massimo Dutti今年冬季，推出New Icon系列，重新詮釋了熱銷窄身長裙、毛料雙排釦外套及皮製單品。無獨有偶，屬於H&M集團旗下的高端COS也在這季呈現了，不分季節的招牌針織系列服飾，以及經典晚禮服、大型披肩等多款單品，想提升穿搭質感，入手這些不過時的設計就對了！

Massimo Dutti與重視流行趨勢的ZARA不同，主打風格簡約，剪裁洗鍊的設計，因此是許多上班族及商務人士的最愛，無論正式或休閒場合，皆能找到合適的款式。像是這季推出的New Icon系列女裝就是回顧品牌過去的熱賣單品，翻新輪廓和結構，以及優化面料及色調而來。繞脖式窄身長裙、翻領短版大衣，或是Nappa真皮騎士夾克等單品，都是能超越時間，散發簡約本質的設計。同時這系列還傳遞著品牌DNA和價值觀，讓人穿上後能展現自信優雅魅力，且豐富秋冬著裝的層次感。

而COS定位也與Massimo Dutti相似，因此冬季產品系列，也有著不過時的經典單品可挑選。寒涼天氣適合時尚多層次穿搭，因此COS主打擅長的針織系列、絲質單品和質感配件，如同招牌針織上衣使用可溯源的美麗諾羊毛製成，還打造了經典晚禮服與訂製款西裝，成為聚會與派對時造型首選款式。外出時則不可缺少仿皮草大衣與輕量回收羽絨外套，可戴上針織頭套或圍上百搭格紋圍巾，輕鬆完成雋永風格，即便低溫襲來依舊能展現出兼具高質感與時髦穿搭。

COS冬季系列訂製款西裝。圖／COS提供
COS冬季系列訂製款西裝。圖／COS提供

Massimo Dutti New Icon系列繞脖式窄身長裙。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti New Icon系列繞脖式窄身長裙。圖／Massimo Dutti提供

COS冬季系列針織頭套。圖／COS提供
COS冬季系列針織頭套。圖／COS提供

Massimo Dutti New Icon系列Nappa真皮騎士夾克。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti New Icon系列Nappa真皮騎士夾克。圖／Massimo Dutti提供

COS冬季系列百搭格紋圍巾。圖／COS提供
COS冬季系列百搭格紋圍巾。圖／COS提供

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