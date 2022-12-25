超驚喜！SWATCH再推訂製系列 號召七龍珠粉絲打造獨一無二腕表

喚起許多人回憶！今年夏天SWATCH首度與經典動畫《七龍珠Dragon Ball Z》合作，呈現聯名表款，叫好又叫座，因此在年末時，品牌再度推出訂製系列，讓每個人都能打造自己獨一無二的表款。

在80年代至90年代之間，日本漫畫家鳥山明連載了超人氣漫畫《七龍珠》，成為許多六、七年級生的共同回憶。SWATCH在今年夏天合作的《七龍珠Z（Dragon Ball Z）》，則是自漫畫衍生的動畫版；但無論是漫畫或是動畫，熱血的故事主軸不變，各種情節至今仍被津津樂道，因此推出的聯名表款，受到熱烈迴響。有鑑於此，SWATCH在年末時，特別於Swatch X You訂製腕表系列，再度呈現「悟空」和之前未登場的人物包括悟天克斯、客林、比克、特南克斯、布瑪和人造人18號共七位戰士的畫布。讓粉絲能隨意選擇圖案背景、機芯、指針及時標的設計，搭配限定DRAGON BALL Z表環與Swatch X You和SWATCH X DRAGON BALL Z聯名Logo特別包裝，重溫喜愛角色的個性丰采。

Baby-G呈現了全新甜點系列新色表款，讓人感受甜蜜，卻不怕發胖！圖／CASIO提供

不喜歡動畫腕表也沒關係，CASIO旗下的Baby-G則呈現了全新甜點系列新色表款，讓人感受甜蜜，卻不怕發胖！Baby-G將繽紛的糖果色調元素融入暢銷型號BGA-280與BGA-290，為使用者在搭配造型時提供更多配件選擇。BGA-280系列搭配上半透明樹脂表圈環及整點刻度營造糖果的質感；BGA-290系列則以淺棕橘色與白色華麗亮相，表圈環利用蒸鍍技術打造金屬拋光質感，表盤添加糖果包裝紙條紋圖案，還在3點鐘位置時標點綴上一顆金屬糖果，精緻細節必定是穿搭利器。

Baby-G Candy系列BGA-280SW-6A腕表3,500元。圖／CASIO提供

Baby-G Candy系列BGA-290SW-4A腕表3,900元。圖／CASIO提供

Baby-G Candy系列BGA-290SW-7A腕表3,900元。圖／CASIO提供

Baby-G Candy系列BGA-280SW-4A腕表3,500元。圖／CASIO提供

Swatch X You訂製腕表系列，推出「七龍珠Z」畫布，讓粉絲能隨意選擇圖案背景、機芯、指針及時標的設計。圖／SWATCH提供

Swatch X You訂製腕表系列，推出「七龍珠Z」畫布，讓粉絲能隨意選擇圖案背景、機芯、指針及時標的設計。圖／SWATCH提供