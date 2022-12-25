直攻最惡環境污染源！Valentino、Leonard布料重獲新生

時裝產業被認為是僅次於石油產業全球最大污染源，尤其以布料在製作與染色過程所產生的廢水為最，這也引起許多精品品牌的關注。巴黎印花王國品牌LEONARD與設計師品牌范倫鐵諾（VALENTINO）最新的永續使命就從自家布料出發，賦予自家過季的既有布料全新生命，實踐環保永續的目標。

LEONARD在2022年正式加入日商三共生興集團（Sankyo Seiko GROUP），品牌除了在2021年迎來全新的時尚總監Georg Lux展開新的篇章，也設定了全新「永續時尚」目標，將乘載品牌設計脈絡的布料融入創新設計。今年LEONARD首度與法國設計工坊ATELIER R&C合作，將二手牛仔褲及衣物、與過去珍藏的布料升級改造，推出限量Vintage系列，並於9月15日起至10月15日獨家於法國春天百貨推出為期一個月的快閃店，以充滿現代感、多彩及豐富的細節，完美重現品牌DNA；該系列也在快閃結束後登台展售。品牌日前在台灣舉辦的首個裝秀上所展示的抱枕，也是利用珍藏布料，委託台灣婦女新知基金會製作，達到永續時尚與關懷社會之目標。