直攻最惡環境污染源！Valentino、Leonard布料重獲新生
時裝產業被認為是僅次於石油產業全球最大污染源，尤其以布料在製作與染色過程所產生的廢水為最，這也引起許多精品品牌的關注。巴黎印花王國品牌LEONARD與設計師品牌范倫鐵諾（VALENTINO）最新的永續使命就從自家布料出發，賦予自家過季的既有布料全新生命，實踐環保永續的目標。
LEONARD在2022年正式加入日商三共生興集團（Sankyo Seiko GROUP），品牌除了在2021年迎來全新的時尚總監Georg Lux展開新的篇章，也設定了全新「永續時尚」目標，將乘載品牌設計脈絡的布料融入創新設計。今年LEONARD首度與法國設計工坊ATELIER R&C合作，將二手牛仔褲及衣物、與過去珍藏的布料升級改造，推出限量Vintage系列，並於9月15日起至10月15日獨家於法國春天百貨推出為期一個月的快閃店，以充滿現代感、多彩及豐富的細節，完美重現品牌DNA；該系列也在快閃結束後登台展售。品牌日前在台灣舉辦的首個裝秀上所展示的抱枕，也是利用珍藏布料，委託台灣婦女新知基金會製作，達到永續時尚與關懷社會之目標。
Valentino則是自2021年9月起，與巴黎布料商行Tissu Market對品牌「沉睡庫存面料」進行再利用，催生出Valentino Sleeping Stock環保專案。有鑒於真正的紡織珍品是構成每一個高級訂製時裝與男女成衣系列的重要基礎，Valentino與深具紡織品升級經驗的Franck Lellouche於2010年創立的Tissu Market合作至今，已經重新升級約2.2萬米長的高訂及高級成衣的庫存面料，也就是減少了265噸二氧化碳的排放，約相當於5公頃森林一年內可以消除的二氧化碳量，同時還節省了1,105.645立方米的水，足以填滿442個奧林匹克標準游泳池。 除此之外，Valentino亦通過良性再生回饋社會，將銷售庫存面料給Tissu Market的全部所得均捐贈給Bottega dell'Arte藝術工坊。這個2015年展開的工坊計畫，每6個月為一期，旨在為Valentino工坊挖掘並培訓工匠型人才，傳承Valentino的服裝知識。
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