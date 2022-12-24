凜冬將至 MB&F冬日版高複雜珠寶表 重現雪國絕景

雖然台灣因為地理不常下雪，但更因如此、讓人嚮往雪國的純淨聖潔。獨立製表品牌MB&F以冬日雪境為靈感，與法國珠寶設計師Emmanuel Tarpin合作，推出名為「冰晶」（Ice）與「暴雪」（Blizzard）為名的兩款Legacy Machine Flying T限量高級珠寶表，致意雪地中的奇蹟絕景。

擁有圓弧形輪廓的Legacy Machine Flying T腕表，2021年時曾與高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）合作，展現一次高級珠寶與獨立高級製表的創意聯乘。雖然MB&F成立於2005年，但品牌相當尊重創意，讓現年僅30歲的年輕珠寶設計師自由發揮。

Emmanuel Tarpin就讀於日內瓦藝術與設計大學，並在求學期間已經曾與MB&F品牌創辦人Maximilian Büsser有一面之緣。多年過去後，Emmanuel Tarpin已然獨當一面，從其IG（帳號：emmanuel_tarpin）中不難發現：這位熱愛潛水的新銳珠寶新銳設計師，擅長捕捉自然中萬千生態的靈動，從蘭花、盆栽、南瓜、麥穗、螞蟻、香水百合、三葉草、瓢蟲、荷葉瓣、水母，都展現了令人心曠神怡的詩意，也難怪MB&F願意登門拜訪合作、並獻上最大誠意。

Emmanuel Tarpin選擇了以冬季為主題，除了他原本就偏愛這個季節、同時將他往返法國住家與日內瓦路程中的銀白雪景加入設計，帶來一次日內瓦工藝與法國珠寶的唯美交集。「冰晶」（ICE）與「暴雪」（Blizzard）兩款腕表都使用了MB&F曾獲得2019年GPHG日內瓦鐘表大賞的Legacy Machine Flying T高級珠寶表為基礎，其中冰晶款在藍寶石水晶圓頂內生成了不規則、凜冽寒澈的鑽石「冰晶」石柱，而「暴雪」款則以圓形鑽石，重現設計師記憶中阿爾卑斯山的暴風雪場景。