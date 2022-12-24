凜冬將至 MB&F冬日版高複雜珠寶表 重現雪國絕景
雖然台灣因為地理不常下雪，但更因如此、讓人嚮往雪國的純淨聖潔。獨立製表品牌MB&F以冬日雪境為靈感，與法國珠寶設計師Emmanuel Tarpin合作，推出名為「冰晶」（Ice）與「暴雪」（Blizzard）為名的兩款Legacy Machine Flying T限量高級珠寶表，致意雪地中的奇蹟絕景。
擁有圓弧形輪廓的Legacy Machine Flying T腕表，2021年時曾與高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）合作，展現一次高級珠寶與獨立高級製表的創意聯乘。雖然MB&F成立於2005年，但品牌相當尊重創意，讓現年僅30歲的年輕珠寶設計師自由發揮。
Emmanuel Tarpin就讀於日內瓦藝術與設計大學，並在求學期間已經曾與MB&F品牌創辦人Maximilian Büsser有一面之緣。多年過去後，Emmanuel Tarpin已然獨當一面，從其IG（帳號：emmanuel_tarpin）中不難發現：這位熱愛潛水的新銳珠寶新銳設計師，擅長捕捉自然中萬千生態的靈動，從蘭花、盆栽、南瓜、麥穗、螞蟻、香水百合、三葉草、瓢蟲、荷葉瓣、水母，都展現了令人心曠神怡的詩意，也難怪MB&F願意登門拜訪合作、並獻上最大誠意。
Emmanuel Tarpin選擇了以冬季為主題，除了他原本就偏愛這個季節、同時將他往返法國住家與日內瓦路程中的銀白雪景加入設計，帶來一次日內瓦工藝與法國珠寶的唯美交集。「冰晶」（ICE）與「暴雪」（Blizzard）兩款腕表都使用了MB&F曾獲得2019年GPHG日內瓦鐘表大賞的Legacy Machine Flying T高級珠寶表為基礎，其中冰晶款在藍寶石水晶圓頂內生成了不規則、凜冽寒澈的鑽石「冰晶」石柱，而「暴雪」款則以圓形鑽石，重現設計師記憶中阿爾卑斯山的暴風雪場景。
不僅如此，Emmanuel Tarpin同時針對機芯提出了幾項需求：移除所有與白金表殼、以及與冰雪主題衝突的金色元素，為此MB&F因而將平衡擺輪經過藍鋼處理，同時陀飛輪中央和兩側表冠的鑽石則由原版本改為高價珍貴的帕拉依巴（Paraiba）碧璽，展現冰川蔚藍的極致景象。兩款腕表皆使用LM FlyingT機芯，這是堪比大自然鬼斧神工的人類機械工藝展現，280個零件組成的機芯具有錐形齒輪、飛行陀飛輪、四日動力儲存、傾斜式的時間顯示，以及如嚴峻山岳般的垂直機芯結構。腕表均以18K白金全鑲鑽表殼搭配霧藍色青金石表面，全球限量各8只，訂價則為590萬元。
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