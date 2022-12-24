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屏東榮民總醫院開張月餘 小天使耶誕報佳音好暖心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供

屏東縣首個醫學中心等級的榮民總醫院11月18日開張營運後，每天平均門診量逾500人；耶誕節前夕，院方特別與鄰近的的屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動，候診患者與陪同家人收下小天使傳遞平安喜樂的祝福，感受到溫暖祝福與佳節氣氛。

屏東榮民總醫院是全國第4家榮總、也是院區規模最大的醫院，由屏東縣政府提案，斥資108億元、歷時3年建設，今年11月18日啟用，目前門診開放28科，每日門診量逾500人，最高也曾達600餘人，第1階段開放的100多張病床，佔床率8至9成。

耶誕節前夕，屏東榮民總醫院照常開放門診，大廳傳來溫馨的耶誕歌聲，為讓民眾在寒冷的天氣感受溫暖祝與佳節氣氛，院方結合鄰近的屏東和平教會，由牧師帶領教會同工與67位孩童、家屬，在門診大廳進行耶誕故事演說、舞團表演、詩歌演唱，傳遞平安及喜樂。

屏東和平教會於1952年設立，是間熱情活潑、更新突破且著重公益關懷的教會，透過此次與屏東榮總合作報佳音，讓孩童們發放自行準備的聖誕小卡與糖果給病患及民眾，除傳遞平安及喜樂於候診區的每位民眾外，更讓孩童們從中學習到另類的生命教育與報佳音的意義。

屏東榮總院長吳東霖表示，院方重視與鄰近網絡單位的合作與和平互動，感謝和平教會在耶誕節前夕，特別來到醫院辦理「聖誕佳音-溫暖你心」活動，希望透過報佳音祝福及點心糖果的分送，能帶給民眾歡樂及喜悅，期許透過此次活動，讓屏東榮總可以成為社區中的一份子，一同平安迎向2023年。

耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供
耶誕節前夕，屏東縣榮民總醫院與鄰近屏東和平教會合作，今天在大廳與候診區舉辦溫馨的天使報佳音活動。圖／屏東榮總提供

屏東縣政府 榮總 榮民

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