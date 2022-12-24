新竹縣茶花季結合漢服秀 賞花猶如穿越時空

新竹縣行銷推廣茶花，今年首度結合漢服舉辦茶花季，今明兩天在文化局文化廣場登場，猶如穿越時空參與古代文人雅士賞花會友的宴席。活動安排創新漢服時尚走秀，並由扮成「花神」的舞者，帶來古典舞與古箏結合等精彩表演，吸引全台各地熱愛漢服的民眾到場，與茶花打卡拍照。

新竹縣茶花園藝研究學表示，茶花身為新竹縣花，是十大名花中的花之嬌客之一；新竹縣茶花班生產技術在全台名列前茅，生產的茶花品種多樣，如同漢服的演變也是多元且包容進化，這次結合中華漢服文化創意發展協會、台灣漢服、芙蓉醉等單位聯展，期盼讓更多人認識茶花，也藉此推廣傳統漢服文化。

活動亮點漢服時尚走秀登場，彷彿帶領民眾穿越時空，中華漢服文化創意發展協會搶先登場，由模特身穿唐圓領袍漢服配上馬丁靴及現代款式腰帶，還有如同現代「小可愛」的宋制抹胸，配上魚尾裙、宋制兩片裙搭配襯衫與西裝背心等穿搭，漢服結合西方配飾，古、今時尚巧妙融合，讓漢服也能應用在日常穿著中。

芙蓉醉旗下的玖悅舞團舞者，接續化身茶花、梅花、繡球花、石榴花、太陽花、蘭花、櫻花等7位花神，並搭配不同朝代漢服，透過身段曼妙的舞姿結合古箏音樂，帶來視覺與聽覺交織的盛宴。

新竹縣副縣長陳見賢說，新竹縣茶花季今年首度結合傳統服飾舉辦，以多元、豐富方式，讓更多人認識茶花之美，令人大開眼界，力邀民眾周末兩天一起來體驗穿越時空的趣味。