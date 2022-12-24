過耶誕就要北歐風！極簡個性生活小物、香氛正當紅

耶誕節將至，想要濃濃的耶誕氛圍，當然就要北歐風囉！許多北歐風格的品牌也推出各項新品，北歐櫥窗推出「Color for Holiday 北歐禮物季」，從百元到萬元的各式餐盤器皿到設計海報、香氛家飾小物、聯名燈飾、限定單椅等，讓家中充滿北歐風；而丹麥香氛品牌SKANDINAVISK，也推出許多北歐風格的香氛蠟燭、護手霜等，是交換禮物的首選。

在北歐提到耶誕節，除了耶誕樹，另一重要象徵是童話大師安徒生在19世紀發明的紅白相間菱格紋的愛心「聖誕心」，給大家祝福含義，也從中發展出許多樣貌，是重要裝飾品之一。

北歐櫥窗的北歐禮物季中，最重要是與家人共進晚餐，因此餐具也是重點，來自斯堪地納維亞半島地區的家飾品牌Rosendahl，推出的Grand Cru Colourful Bowl 彩日餐碗、餐盤、馬克杯系列，讓人感到溫潤彩度，以及四道冰鑿線，展現獨特的美學。而由設計大師Tom Dixon，以嗅覺創造驚喜視覺感的Fog Incense 錐型線香、Fog Incense 薰香座禮盒，或是Tom Dixon與TWENTY Earth聯名的20周年限量香氛蠟燭，更讓家中增添溫暖與療癒感。