OKmart、阿華田聯名推「熱經典阿華田、熱阿華田摩卡拿鐵」

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場規模預計超過800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝下約200杯咖啡，其中平價快速的超商外帶咖啡更搶下6成上班族市場，追求新鮮感的20、30世代消費者對於加入不同風味、食材的獨殊風味咖啡。OKmart攜手獲得無添加純淨標章三星認證的黑糖品牌「黑糖道」，推出健康甜首選的黑糖季，包括現煮咖啡、麵包共5款系列商品，另外更在耶誕前夕推出OKCAFE阿華田聯名飲品，搶攻巧克力、黑糖等雙聯名的話題商機。

OKCAFE與瑞士百年麥芽可可品牌「阿華田」聯名，即日起推出「熱經典阿華田」、「熱阿華田摩卡拿鐵」2款熱飲，其中「熱經典阿華田」具有濃醇可可與麥芽獨有甜香口感，售價50元；「熱阿華田摩卡拿鐵」則是結合OKCAFE經典的摩卡拿鐵，使用莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆，本身就帶有烤焙堅果香氣與黑巧克力般的迷人尾韻，搭配阿華田的麥芽香氣，售價65元。即日起至12月28日阿華田聯名系列暖心價單杯7折。

2023年農曆春節提前在1月下旬報到，根據OKmart門市觀察，每年春節期間現煮咖啡、新春糖餅或是宵夜小點等業績成長幅度大，其中現煮咖啡預估業績更可成長達5倍。本次OKCAFE攜手國際第一黑糖品牌「黑糖道」，選用獲得無添加純淨標章三星認證、全球純粹風味評鑑二星、世界品質評鑑大賞銀牌獎等殊榮的「黑糖道」經典黑糖為主角，採古法煉製原理與科學製程，風味上帶有香濃焦香，甜而不膩、尾韻回甘的口感，再結合OKCAFE與OK烘焙坊經典品項，推出新春限定的聯名飲品、聯名烘焙麵包，預計12月29日起發售。

OKCAFE新春聯名推出黑糖系列飲品「黑糖道黑糖拿鐵」與「黑糖道黑糖醇奶茶」，其中與OKCAFE經典拿鐵結合的「黑糖道黑糖拿鐵」，使用來自巴西伊內瑪莊園級咖啡豆，加入嚴選醇黑糖，豐富烤焙堅果味與甘蔗獨有焦香完美融合，售價65元；「黑糖道黑糖醇奶茶」則是為不喝咖啡的飲料控研發，以OKmart嚴選經典紅茶、香醇牛奶與黑糖道醇黑糖採黃金比例調配，售價55元。