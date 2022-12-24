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粉紅萌兔迎新年 Moncler、Chloe卡通兔調皮上身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Moncler將經典真人卡通《威探闖通關》中的兔子羅傑為主題，打造出時尚、保暖、並兼具美式漫畫的歡樂風格。圖／Moncler提供（合成圖）
Moncler將經典真人卡通《威探闖通關》中的兔子羅傑為主題，打造出時尚、保暖、並兼具美式漫畫的歡樂風格。圖／Moncler提供（合成圖）

新的2023年即將來到，不少精品品牌紛紛將農曆生肖的兔年結合設計主題，並將東方或西方卡通中的兔子變化為靈感圖騰，動感也討喜，並藉由繽紛的色彩與設計，展現春日的活力穿搭。

Moncler將1998年的經典真人卡通《威探闖通關（Who Framed Roger Rabbit）》中的兔子羅傑（Roger Rabbit）為主題，繫上碟形領結的兔子有著長長雙耳，以原色或抽色、單個或monograph的形式成為全系列男裝、女裝與童裝視覺，例如T恤上便裝飾以Roger Rabbit圖案和美式風格的MONCLER字體，又或是海軍藍色的長袖針織毛衣妝點的粉紅色的Roger Rabbit，保暖、並兼具美式漫畫的歡樂風格，另推出棒球帽、圖案襪等配件單品，並邀請到品牌代言人、中國男星王一博配戴示範。

Chloé則從日本三麗鷗聯名，將宛如少女的浪漫兔兔卡通人物美樂蒂（Me Melody）加入服裝、配件、包款等設計，而且巧合的是：Chloé創意總監Gabriéla Héarst正與美樂蒂一樣出生於1975年，真誠善良、甜美討喜是卡通人物的核心，更是本次聯名的發想之一。為了完整呈現出美樂蒂的形象，Gabriéla Héarst與Chloé選擇以刺繡的形式，出現在T恤、棒球帽、流蘇毛衣、漁夫帽等不同單品中，而不容錯過得更有一款限定的Woody編織水桶包，結合編織、皮革、束口抽繩的形式，捕捉到每個女性心中的那個小女孩。

此外紐約設計師品牌Kate Spade近日則前進南台灣高雄漢神巨蛋百貨開設品牌首間專賣店，品牌除了在大型包款裝置外「空降」了一只巨型兔兔，同時並推出兔年限定的Manhattan兔子提花托特包、兔年限定fluff兔子造型人造皮草鏈包等主題商品。同時在開幕期間只要下載品牌App並在巨型Sam手提包前拍照打卡並上傳社群，於高雄漢神巨蛋專賣店內消費不限金額、即可獲得Sam手提包造 型壓克力手機支架，數量有限、送完為止。

兔年限定針織外套，11000元。
兔年限定針織外套，11000元。
Kate Spade於高雄漢神巨蛋開設首間南台灣的品牌專賣店。圖／Kate Spade提供
Kate Spade於高雄漢神巨蛋開設首間南台灣的品牌專賣店。圖／Kate Spade提供
Kate Spade空間使用了品牌經典綠色與多種色彩混搭，將紐約上下城的不同風格巧妙融合。圖／Kate Spade提供
Kate Spade空間使用了品牌經典綠色與多種色彩混搭，將紐約上下城的不同風格巧妙融合。圖／Kate Spade提供
My Melody農曆年限定聯名流蘇毛衣，39,500元。圖／Chloe提供
My Melody農曆年限定聯名流蘇毛衣，39,500元。圖／Chloe提供
My Melody農曆年限定聯名Woody編織水桶包，26,500元。圖／Chloe提供
My Melody農曆年限定聯名Woody編織水桶包，26,500元。圖／Chloe提供
Roger Rabbit聯名系列海軍藍色針織開襟毛衣，價格店洽。圖／Moncler提供
Roger Rabbit聯名系列海軍藍色針織開襟毛衣，價格店洽。圖／Moncler提供
除了開設南台灣首間專賣店，Kate Spade並打造了高雄捷運紅線專屬車廂，並將持續至1月中。圖／Kate Spade提供
除了開設南台灣首間專賣店，Kate Spade並打造了高雄捷運紅線專屬車廂，並將持續至1月中。圖／Kate Spade提供
Roger Rabbit聯名系列白色羽絨外套，價格店洽。圖／Moncler提供
Roger Rabbit聯名系列白色羽絨外套，價格店洽。圖／Moncler提供
My Melody農曆年限定聯名吊飾粉色款，7,000元。圖／Chloe提供
My Melody農曆年限定聯名吊飾粉色款，7,000元。圖／Chloe提供
兔年限定fluff兔子造型人造皮草鏈包，17,100元。圖／Kate Spade提供
兔年限定fluff兔子造型人造皮草鏈包，17,100元。圖／Kate Spade提供

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