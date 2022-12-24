粉紅萌兔迎新年 Moncler、Chloe卡通兔調皮上身

新的2023年即將來到，不少精品品牌紛紛將農曆生肖的兔年結合設計主題，並將東方或西方卡通中的兔子變化為靈感圖騰，動感也討喜，並藉由繽紛的色彩與設計，展現春日的活力穿搭。

Moncler將1998年的經典真人卡通《威探闖通關（Who Framed Roger Rabbit）》中的兔子羅傑（Roger Rabbit）為主題，繫上碟形領結的兔子有著長長雙耳，以原色或抽色、單個或monograph的形式成為全系列男裝、女裝與童裝視覺，例如T恤上便裝飾以Roger Rabbit圖案和美式風格的MONCLER字體，又或是海軍藍色的長袖針織毛衣妝點的粉紅色的Roger Rabbit，保暖、並兼具美式漫畫的歡樂風格，另推出棒球帽、圖案襪等配件單品，並邀請到品牌代言人、中國男星王一博配戴示範。

Chloé則從日本三麗鷗聯名，將宛如少女的浪漫兔兔卡通人物美樂蒂（Me Melody）加入服裝、配件、包款等設計，而且巧合的是：Chloé創意總監Gabriéla Héarst正與美樂蒂一樣出生於1975年，真誠善良、甜美討喜是卡通人物的核心，更是本次聯名的發想之一。為了完整呈現出美樂蒂的形象，Gabriéla Héarst與Chloé選擇以刺繡的形式，出現在T恤、棒球帽、流蘇毛衣、漁夫帽等不同單品中，而不容錯過得更有一款限定的Woody編織水桶包，結合編織、皮革、束口抽繩的形式，捕捉到每個女性心中的那個小女孩。