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身心科病房也能過耶誕 手作擴香石、吊飾溫暖患者心
台中慈濟醫院身心科病房護理師結合治療師，安排連串耶誕節慶元素，讓枯燥乏味的病房生活變得有趣。病人、護理師一起拿飾品佈置公共空間，手做擴香石，還請來耶誕老公公分送糖果、餅乾，分享過節喜悅，身心科病房充滿濃濃耶誕氣息。
身心科病人的安全管理具有特殊性，因此身心科病房鮮少舉辦病房活動，但台中慈濟醫院身心科職能治療師蔡依君與護理師們，利用職能活動課程，教導病人用色紙、色筆，作出五彩繽紛耶誕吊飾。
考量安全，醫療團隊先做好零件，讓病人用簡單工具，就能組裝屬於自己的耶誕吊飾，並寫下願望。小翔是輕度智能與精神障礙病人，他期許自己「不要再一直討錢」；小珠希望「全家人平安」，小珠媽媽在活動時剛好來訪，母女倆把耶誕吊飾掛在護理站門口，希望進出的人都能感受到祝福。
蔡依君表示，設計職能活動目的在於，部分身心科藥物副作用影響，病人手部無法做太精細動作，透過簡單手工藝，可訓練手的靈活度。
病人除了病室以外，最常在護理站前的公共空間活動，護理長楊婉臻說，讓大家一起妝點公共空間，不僅有參與感，更可以讓病房區增添過節氣氛。
有人將吊飾貼在牆角，有的裝飾在窗邊，護理師還準備靜電貼紙讓大家一起動手貼，有患者把吊飾裝飾在電視下，讓楊婉臻笑著說，「創意真是無限」。
公共空間裝飾外，職能治療師還帶病人手做耶誕擴香石，病人從石膏磚磨平、上色、晾乾到裝飾，每個人都專心將擴香石做成想像的模樣，滴上喜歡的精油，讓香味帶來喜悅。
職能治療師蔡季珊表示，職能治療會特別注重節慶，因為有些個案是過年過節被送來住院，患者在過程中會覺得自己是被家庭、社會遺棄。所以職能治療透過端午節包粽、中秋節做月餅或耶誕節創造溫馨氛圍，讓患者感受並未被世界遺棄。
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