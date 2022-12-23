慶祝日本首支膠原蛋白乳霜48歲生日！設快閃店還能抽獎
早在1974年，距今22年前，日本第一支添加膠原蛋白的修復乳霜「乳霜20」正式問世，讓肌膚持續受到保護，而推出乳霜20的朵茉麗蔻，為慶祝生日，即日至12月25日，在信義區香堤廣場推出「朵茉麗蔻x SDGs熊本@耶誕夢想棧」，除了拍照打卡還能免費列印照片，並體驗商品，完成指定任務還能參加轉轉樂抽獎。
經典商品乳霜20目前已經進化到第20代，持續升級成分，除了松鯛及海鰻雙重海洋膠原蛋白，還加入長白山七年蔘、日本粉紅鑽石鬱金香、台灣在地原料蜜香紅茶等原料，也成為抗老乳霜中的熱銷產品。而朵茉麗蔻更在乎SDGs永續理念，相關產品都積極落實永續行為。
其中添加在乳霜20中的不知火菊，是知名抗老成分，當初只是熊本不知火町居民在家種植，泡茶飲用，但研究團隊發現不知火菊對肌膚的優良效用，提出契約栽種，以休耕農田復育，目前栽種規模達到8千株產量，且不知火菊栽種困難，每一次成長會吸收大地養分，因此土地得休耕才能種植，但朵茉麗蔻持續復耕與投入資源，讓該植物成功復育。
慶祝乳霜20的48歲生日，朵茉麗蔻在香堤廣場打造耶誕夢想棧，以回收玻璃瓶容器製成裝飾，還有熊本熊部長現身與大家拍照，拍照打卡還能免費列印相片。
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