以珍稀素材讓嗅覺昇華！Jo Malone推2023芳醇香水系列

香氣的昇華，來自珍稀成分的探索與萃取，讓嗅覺提升至更高層次，英倫品牌Jo Malone London推出2023年芳醇香水系列，找尋世界各地的珍貴素材，從中激盪出意想不到，卻又最能展現品味的香氣，全系列共有9瓶香水，每瓶香水採用低調優雅的色彩瓶身，更能彰顯出品味與質感。

Jo Malone London的芳醇香水，原料來自世界各地，許多香氣都能讓人回想起各地的獨特氣息，如香根草與黃金梵尼蘭，彷彿來到非洲馬達加斯加；茉莉與金盞花則能想起印度茉莉花蕾的花園。

絲柏與葡萄藤芳醇香水讓人聯想起傳說中的巴比倫空中花園，基調的苔蘚，充滿沈穩與氣質的香氣；茉莉與金盞花芳醇香水中，最迷人的就是安息香樹枝，帶來馥郁的香調，印度最珍貴的小花茉莉，以及金盞花，呈現出彷彿在香草與琥珀溫暖香氣中；靈感來自中東的烏木與佛手柑芳醇香水，採用數量稀少且難取得的烏木為基調，搭配佛手柑與雪松木等，充滿神秘的溫暖魅力；黑琥珀與野薑花芳醇香水讓人聯想到日本，其中焚香的儀式最為清晰，基調為迦邏木，混合黑琥珀，帶來平靜的嗅覺體驗；來到亞洲西南部荒原的緋紅罌粟芳醇香水，其中巨大的緋紅色罌粟，保留神秘與野性，零陵香豆串起性感花香調，讓人一聞上癮。