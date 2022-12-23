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以珍稀素材讓嗅覺昇華！Jo Malone推2023芳醇香水系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London推2023芳醇香水系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推2023芳醇香水系列。圖／Jo Malone London提供

香氣的昇華，來自珍稀成分的探索與萃取，讓嗅覺提升至更高層次，英倫品牌Jo Malone London推出2023年芳醇香水系列，找尋世界各地的珍貴素材，從中激盪出意想不到，卻又最能展現品味的香氣，全系列共有9瓶香水，每瓶香水採用低調優雅的色彩瓶身，更能彰顯出品味與質感。

Jo Malone London的芳醇香水，原料來自世界各地，許多香氣都能讓人回想起各地的獨特氣息，如香根草與黃金梵尼蘭，彷彿來到非洲馬達加斯加；茉莉與金盞花則能想起印度茉莉花蕾的花園。

絲柏與葡萄藤芳醇香水讓人聯想起傳說中的巴比倫空中花園，基調的苔蘚，充滿沈穩與氣質的香氣；茉莉與金盞花芳醇香水中，最迷人的就是安息香樹枝，帶來馥郁的香調，印度最珍貴的小花茉莉，以及金盞花，呈現出彷彿在香草與琥珀溫暖香氣中；靈感來自中東的烏木與佛手柑芳醇香水，採用數量稀少且難取得的烏木為基調，搭配佛手柑與雪松木等，充滿神秘的溫暖魅力；黑琥珀與野薑花芳醇香水讓人聯想到日本，其中焚香的儀式最為清晰，基調為迦邏木，混合黑琥珀，帶來平靜的嗅覺體驗；來到亞洲西南部荒原的緋紅罌粟芳醇香水，其中巨大的緋紅色罌粟，保留神秘與野性，零陵香豆串起性感花香調，讓人一聞上癮。

彷彿以嗅覺來到印度的夜來香與白芷芳醇香水，夜來香花蕾彰顯著奢華性感香氣，串著華麗的琥珀木，充滿成熟的韻味；芳香霸氣的絲絨玫瑰與烏木芳醇香水，採用大馬士革玫瑰，香氣細緻且有層次，輔以烏木、丁香等營造，呈現神祕又性感的魅力；沒藥與零陵香芳醇香水帶領來到非洲，獨特的樹脂香氣飄蕩，手工採獲的獨特沒藥樹脂成為主要貫穿，帶點木質調性與清新魅力；香根草與黃金梵尼蘭芳醇香水讓人想到馬達加斯加的海岸，在長滿蘭花的叢林中，得由當地居民手工授粉，混合波本香草與稀有的波本香根草，營造出感性的魅力。Jo Malone London 2023年芳醇香水系列將於2023年1月1日上市。

Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London夜來香與白芷芳芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London夜來香與白芷芳芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London茉莉與金盞花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London茉莉與金盞花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香根草與黃金梵尼蘭芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London香根草與黃金梵尼蘭芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London烏木與佛手柑芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London烏木與佛手柑芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London黑琥珀與野薑花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London黑琥珀與野薑花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供

印度 非洲

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