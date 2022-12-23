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歡慶聖誕限時3天！7-ELEVEN門市「精品美式咖啡、特大杯美式咖啡」買1送1
歡慶聖誕佳節，7-ELEVEN CITY系列暖飲陪伴大家在寒冬中溫暖過節，門市即日起至12月25日限時3天推出一系列優惠，包括CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY CAFE特大杯美式咖啡可享同品項冰熱任選買1送1；CITY CAFE特大杯拿鐵可享同品項冰熱任選買2送1；CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵（中杯）、CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡（中杯）、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶（大杯）、CITY TEA現萃茶熱經典純奶茶（大杯）可享同品項買2送2。
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」即日起至12月29日限時7天推出CITY CAFE特大杯拿鐵、美式咖啡任選12杯特價580元（最高原價840元／組；最多省260元）；CITY水果系列指定品項（西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶）任選12杯特價700元（最高原價1,020元／組；最多省320元；CITY PEARL珍珠系列指定品項（咖啡珍珠歐蕾、抹茶珍珠歐蕾）任選12杯特價630元（最高原價900元／組；最多省270元）；CITY TEA現萃茶經典純奶茶、純奶青任選12杯特價400元（最高原價600元／組；最多省200元）。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶為限定門市兌領。
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