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Saint Laurent釋2022冬季形像加碼2023春季單品搶先看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Saint Laurent 2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、並由Camille Chifflot與Luna Passos兩位模特兒一同入鏡。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent 2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、並由Camille Chifflot與Luna Passos兩位模特兒一同入鏡。圖／Saint Laurent提供

Saint Laurent今日正式釋出2022秋冬形象視覺，以及2023春夏單品。2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、Juergen Teller則負責掌鏡，同時呈現了透視與厚重、疊加與輕薄的衝突美感，並由Camille Chifflot與Luna Passos兩位模特兒一同入鏡。

咖啡或黑色的薄紗連身裙完整展現了模特兒肢體的輪廓線條，但在輕盈穿透的同時，雙手大量疊加、有機且自然風格的金屬裝飾手環，又或單手戴好戴滿的戒指則帶出強烈、衝突的力量感，讓人難以忽視。輕盈的同時，華麗的皮草大衣、長版的1980風格墊肩西裝與黑色太陽眼鏡，卻同時展現出中性的陽剛氣勢，也讓SAINT LAURENT的2022秋冬印象，帶來極簡的都會俐落。

另一方面，品牌也同時釋出了2023春季單品：米、白、黑、金成為包款的主要色系，其中格紋绗縫手提包、Manhaten手提包、Soferino皮革斜背包都運用了滾邊、拼接或撞色手法，並裝飾以金色YSL Logo；鞋履則帶來AVA、Melody、與Nadja多款高跟鞋，窄版的線條輪廓勢必將成為腳踝邊無法忽視的性感妝點，並有水鑽皺摺、緞面等多種材質與顏色，價格店洽。 

透過華麗的皮草大衣、長版的1980風格墊肩西裝與黑色太陽眼鏡，SAINT LAURENT的2022秋冬展現出中性的陽剛氣勢與極簡的都會洗鍊。圖／Saint Laurent提供
透過華麗的皮草大衣、長版的1980風格墊肩西裝與黑色太陽眼鏡，SAINT LAURENT的2022秋冬展現出中性的陽剛氣勢與極簡的都會洗鍊。圖／Saint Laurent提供
Manhatten大型撞色手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Manhatten大型撞色手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、Juergen Teller則負責掌鏡，同時呈現了透視與厚重、疊加與輕薄的衝突美感。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、Juergen Teller則負責掌鏡，同時呈現了透視與厚重、疊加與輕薄的衝突美感。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Melody縐紗涼鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Melody縐紗涼鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供

模特兒 西裝

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