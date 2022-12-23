Saint Laurent釋2022冬季形像加碼2023春季單品搶先看

Saint Laurent今日正式釋出2022秋冬形象視覺，以及2023春夏單品。2022冬季形象廣告，是由Anthony Vaccarello擔任美術指導、Juergen Teller則負責掌鏡，同時呈現了透視與厚重、疊加與輕薄的衝突美感，並由Camille Chifflot與Luna Passos兩位模特兒一同入鏡。

咖啡或黑色的薄紗連身裙完整展現了模特兒肢體的輪廓線條，但在輕盈穿透的同時，雙手大量疊加、有機且自然風格的金屬裝飾手環，又或單手戴好戴滿的戒指則帶出強烈、衝突的力量感，讓人難以忽視。輕盈的同時，華麗的皮草大衣、長版的1980風格墊肩西裝與黑色太陽眼鏡，卻同時展現出中性的陽剛氣勢，也讓SAINT LAURENT的2022秋冬印象，帶來極簡的都會俐落。