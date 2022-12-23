全球獨家售完絕版！卡滋「蠟筆小新爆米花造型桶」上市
蠟筆小新鐵粉注意，最強萌主即將登場。卡滋爆米花於2022年年終推出「蠟筆小新爆米花造型桶」，超萌偵探服裝造型為台灣獨家限定款，桶內藏有各種設計巧思，像是可開式帽蓋設計、隨身背帶，隨桶內附卡滋爆米花的招牌人氣口味「美式焦糖牛奶風味爆米花」，售完即絕版，鐵粉們收刀快搶。
卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」以偵探造型角色俏皮登場，100%重現動畫中經典的偵探造型，還有蠟筆小新招牌肉嘟嘟臉蛋，不僅療癒，還能四處現寶隨時背著走。造型桶採可開式帽蓋設計，也可變身為辦公室或居家的萬用收納桶；此外，也可依身型自由調整背帶長度，緞面材質搭配湛藍色系，也很亮眼。
「蠟筆小新爆米花造型桶」即日起於卡滋爆米花官網、卡滋爆米花觀光工廠開賣；另於7-11、家樂福、大潤發、愛買、寶雅等各大實體賣場通路陸續上架，建議售價699元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言