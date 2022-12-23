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全球獨家售完絕版！卡滋「蠟筆小新爆米花造型桶」上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全球獨家的卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」，即起陸續於各大賣場開賣。圖／卡滋爆米花提供
全球獨家的卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」，即起陸續於各大賣場開賣。圖／卡滋爆米花提供

蠟筆小新鐵粉注意，最強萌主即將登場。卡滋爆米花於2022年年終推出「蠟筆小新爆米花造型桶」，超萌偵探服裝造型為台灣獨家限定款，桶內藏有各種設計巧思，像是可開式帽蓋設計、隨身背帶，隨桶內附卡滋爆米花的招牌人氣口味「美式焦糖牛奶風味爆米花」，售完即絕版，鐵粉們收刀快搶。

卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」以偵探造型角色俏皮登場，100%重現動畫中經典的偵探造型，還有蠟筆小新招牌肉嘟嘟臉蛋，不僅療癒，還能四處現寶隨時背著走。造型桶採可開式帽蓋設計，也可變身為辦公室或居家的萬用收納桶；此外，也可依身型自由調整背帶長度，緞面材質搭配湛藍色系，也很亮眼。

「蠟筆小新爆米花造型桶」即日起於卡滋爆米花官網、卡滋爆米花觀光工廠開賣；另於7-11、家樂福、大潤發、愛買、寶雅等各大實體賣場通路陸續上架，建議售價699元。

卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」可愛爆表。圖／卡滋爆米花提供
卡滋爆米花「蠟筆小新爆米花造型桶」可愛爆表。圖／卡滋爆米花提供

觀光工廠

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