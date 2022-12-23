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奇美家電首款OLED顯示器美型亮相 65吋7萬有找搶攻市場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國產品牌第一台OLED顯示器奇美K系列OLED顯示器隆重上市，CHIMEI奇美家電總經理余泯樂霸氣推薦。圖／奇美家電提供
國產品牌第一台OLED顯示器奇美K系列OLED顯示器隆重上市，CHIMEI奇美家電總經理余泯樂霸氣推薦。圖／奇美家電提供

近年在疫情催化下，民眾對影音娛樂享受的需求越來越強烈，讓國產品牌CHIMEI奇美家電也宣布推出品牌第一台OLED顯示器，正式進軍OLED電視戰場。奇美全新K系列結合自家廣色域技術、雙杜比規格，搭載Android系統可輕鬆使用多元串流平台，完整功能全都融入在輕薄洗鍊機身設計中，首款推出獨家65型規格，69,900元頗有競爭力。

奇美年度旗艦款K系列顯示器結合自體發光技術與奇美廣色域再進化，並支援「國際電影行業標準廣色域」達99% DCI-P3。此外，搭載大4K 120HZ原生面板和新一代智慧處理器，並同時擁有Dolby Vision與劇院級Dolby Atmos，再加上DTS TruSurround音效技術。而K系列也是國產第一台聲控OLED，搭載Android系統並內建Netflix、YouTube、Google Play、Prime Video等多元串流平台，還可以使用Google語音助理智慧聲控，輕鬆享受智慧娛樂生活。

這次奇美家電更首度邀請偶像劇男神賀軍翔出演全新年度旗艦K系列OLED顯示器電視廣告，希望藉由賀軍翔成熟氣質魅力詮釋全新奇美K系列OLED顯示器。

全新K系列OLED顯示器也是國產第一台聲控OLED，具備OK Google聲控管家智慧操控，只要開口說出指示，即可輕鬆享受智慧影音生活。圖／奇美家電提供
全新K系列OLED顯示器也是國產第一台聲控OLED，具備OK Google聲控管家智慧操控，只要開口說出指示，即可輕鬆享受智慧影音生活。圖／奇美家電提供
奇美K系列OLED顯示器搭載Android TV平台，內建知名串流影視平台，遙控器可一鍵開啟，提供最豐富的影音內容。圖／奇美家電提供
奇美K系列OLED顯示器搭載Android TV平台，內建知名串流影視平台，遙控器可一鍵開啟，提供最豐富的影音內容。圖／奇美家電提供

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