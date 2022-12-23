坤達、林思宇巧搭GUCCI X adidas聯名第二彈 復古時髦
繼先前頗受好評的初次合作後，古馳（GUCCI）二度與adidas聯名，推出全新聯名系列。第二波的聯名商品中，GUCCI從「冬季滑雪」為主軸，將山岳生活的野性、GUCCI對旅行、復古生活的想像巧妙融合，並邀請坤達與林思宇搶先試穿，展現集飽滿色彩與動感風格於一身的冬日時尚。
曾參與《全明星運動會》的林思宇，近日除演出《台北女子圖鑑》，更將有號稱LGBTQ版《慾望城市》風格的台劇《妮波自由式》即將上映，令人期待；又稱運動系暖男、零負評男神的坤達，今年除擔任男團選秀節目《原子少年》導師，更成為《綜藝玩很大》小隊長，人氣熱度直線上升。
只見林思宇、坤達一共換上了三套不同造型，「時髦運動」主題中，坤達以具有雙品牌Logo印花的保齡球衫套裝，搭配側邊有GUCCI綠紅綠裝飾的藍紫色運動外套，手持足球的酷帥表情，也讓人聯想到剛結束的世足熱潮；思宇則換上一款粉色和粉藍色針織羊毛開襟衫和同款連身洋裝，全身色彩不僅對比輕快，手上的手提竹節雙Logo包款更是隱藏版亮點；另一組「Be Cool」主題中兩人則大膽展現衝撞玩心：思宇以雙色針織毛衣外套搭配綠色襯衫與滑板、大秀美腿與活力，坤達則在成套針織提花運動服外再搭配一件棕色亮面尼龍羽絨背心，展現風格的疊加。
本次形象廣告是由Mark Peckmezian進行劇照拍攝、Akinola Davies Jr.拍攝形象廣告影片，展現一群青年男女探索阿爾卑斯山時的雪地出遊紀實。全系列擺脫了蓬鬆、笨重的印象，一系列套裝、針織品和帶有GG字樣的羽絨衣，展現出復古和愜意。
全系列單品包含飛行夾克、夾克、長褲、羊毛洋裝、開襟毛衣、手鐲、腰包、手鍊、肩背包等涵蓋男女裝、飾品、包款的全品項。像是針織毛衣同時織有GUCCI的GG字樣和adidas醒目的三葉草，經典的竹節包或保齡球包，同樣將上述元素裝飾於包款表面，並附上GUCCI經典的綠紅綠背帶，手提肩背兩用。最輕巧入手的飾品像是金屬手鐲、珠鏈式手鍊都在25,200元至30,100元不等；而服裝單品全數將GUCCI字樣、GG Logo、adidas的三葉草，大膽拼接，較高價單品則為一款聯名系列Horsebit小型肩背包，將adidas的三葉草極大化，並在扣鎖處點綴了GUCCI的金色馬銜鍊，黑色款訂價11萬2,300元、金色款則為11萬9,300元。
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