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癌症病友趕製90隻手工無尾熊娃娃 陪伴病童過耶誕

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，將造型可愛的手工無尾熊娃娃送給病童。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，將造型可愛的手工無尾熊娃娃送給病童。圖／台中慈濟醫院提供

耶誕節倒數，台中慈濟醫院兒科病房今早傳出兒童歡笑聲，本身也是癌症病友的工藝達人吳老師，手工趕製90隻無尾熊娃娃，其中15隻分送到台中慈濟醫院，並由小兒科主任李敏駿代為送給病童；4歲許小弟因胃炎住院，開心收到禮物，「想帶著它睡覺、玩玩具」。

今天上午，慈濟大學護理實習生在護理站撥放耶誕節音樂，吸引兒科病房孩童和家長們齊聚，大夥帶動跳炒熱氣氛，小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，蹲下身送上耶誕節禮物，造型可愛的無尾熊娃娃讓孩童愛不釋手。

兒科病房耶誕節活動舉辦第7年，慈濟醫院表示，每年都由工藝達人吳老師捐贈手作娃娃，今年以「無尾熊」造型動物為主角，共捐出15隻給台中慈濟醫院。

吳老師表示，無尾熊給人沈靜感，設計每隻娃娃附上不同顏色，增添過節氣氛。李敏駿代表兒科病房寫耶誕卡片回饋給吳老師，感恩她每年耶誕節和兒童節都想到孩子們，帶給他們笑容。

吳老師手作經驗長達30年，本身也是位癌症病友，但她為善低調，不願曝光。吳老師善用編織長才，讓生命意義延續下去，今年耶誕節她趕製90隻手作娃娃，除了台中慈濟醫院，也分送中部其他家醫院。

吳老師指出，手作團隊有16位成員皆是學校志工媽媽，提早3個月製作，每個娃娃都獨一無二、色彩繽紛，一針一線都代表一份祝福與愛，給小病童勇氣對抗病魔。

每年扮演耶誕老人的李敏駿，親自將手作老師的祝福轉交給病童。李敏駿說，「每位小孩住院時看起來病懨懨沒活力，但收到耶誕節禮物時，眼神都亮了起來，變得很有活力，好像可以立即出院。」

「哇，好喜歡哦，我想帶著它睡覺、玩玩具！」4歲許小弟2天前因胃炎住院，他開心表示等病好了想帶著無尾熊一起出院，許小弟媽媽很感動，感恩醫院帶給孩子難忘的耶誕回憶。

李敏駿今年加碼送不織布提袋，讓家長和小朋友自行塗上顏色，是很好的親子活動，也是一種藝術治療。

台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，蹲下身送上耶誕節禮物，造型可愛的無尾熊娃娃讓孩童愛不釋手。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，蹲下身送上耶誕節禮物，造型可愛的無尾熊娃娃讓孩童愛不釋手。圖／台中慈濟醫院提供
慈濟大學護理實習生在護理站撥放耶誕節音樂，吸引兒科病房孩童和家長們齊聚，大夥帶動跳炒熱氣氛。圖／台中慈濟醫院提供
慈濟大學護理實習生在護理站撥放耶誕節音樂，吸引兒科病房孩童和家長們齊聚，大夥帶動跳炒熱氣氛。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，蹲下身送上耶誕節禮物，造型可愛的無尾熊娃娃讓孩童愛不釋手。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿則化身耶誕老公公，蹲下身送上耶誕節禮物，造型可愛的無尾熊娃娃讓孩童愛不釋手。圖／台中慈濟醫院提供
工藝達人吳老師(左)手工趕製90隻無尾熊娃娃，其中15隻分送到台中慈濟醫院，希望帶給病童對抗病魔的勇氣。圖／台中慈濟醫院提供
工藝達人吳老師(左)手工趕製90隻無尾熊娃娃，其中15隻分送到台中慈濟醫院，希望帶給病童對抗病魔的勇氣。圖／台中慈濟醫院提供

耶誕節 慈濟 無尾熊

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