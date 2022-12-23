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燦坤全新店型「WanDau 2」二店 大台中隆重開幕

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤「WanDau 2文心店」各大3C品牌聯合進駐，真實呈現有溫度的居家情境。圖／燦坤提供
燦坤「WanDau 2文心店」各大3C品牌聯合進駐，真實呈現有溫度的居家情境。圖／燦坤提供

3C家電賣場模式不斷翻新，燦坤秉持「創造生活美好價值」的理念，開創全新消費體驗：燦坤「WanDau」（台語的「溫叨 」，意思為「我們的家」），攜手建商共同為消費者打造全新的客製化幸福寓所。「WanDau」是燦坤2022年聯合各大3C品牌所開創全新店型，首創沉浸式3C智慧家居，繼首家內湖「WanDau智慧生活概念店」深受好評後，於今天（12月23日）宣布燦坤「WanDau 2文心店」正式開幕，期待為台中新建案市場帶來全新氣象。

即日起燦坤迎來第二家概念店門市「WanDau 2文心店」，承襲內湖創始店的風格設計以及貼近家庭的居家布置，超過30家各大3C品牌力挺，生活家電、通訊產品及IKEA精選家居選物進駐，打造真實有溫度的居家情境。

走進台中「WanDau 2文心店」，以實際50坪來模擬真實家中情況，從客廳、餐廳、書房、臥室、到洗衣間及衣帽間，搭配時下最夯的智慧3C精品家電，全面打造真實家居樣貌。

燦坤開發長李經緯表示，每個人對新家都有不同的想像，透過提早一步與建商合作，來補足建商在軟硬體服務上的缺口。燦坤率先觀察到潛在需求，打造「WanDau」精準服務結合新建案，為建商、新成屋屋主、有裝修需求的消費者帶來創新、優質的服務模式。燦坤以強大品牌與服務力做後盾，透過精品級的服務品質，讓消費者不必再為新居的家電配置與選擇困擾。

「WanDau」透過差異化服務與VIP級待遇以提升核心價值，服務概念屢獲建商及代銷的好評，今年12月17日於燦坤3C耶誕市集與萬吉建設進行「WanDau」簽約儀式。因應市場需求持續看漲，自2020年起燦坤已提前布局，陸續設立以VIP客製化服務為核心的「燦坤超越店」，為高消費族群推出精品化服務店型，顛覆大眾對傳統3C家電賣場的刻板印象。

科技日新月異，智慧家電使用漸漸普及，多元複雜的操作設定及五花八門的功能常常讓人頭痛，「WanDau」所提供的3C管家服務，專為解決家中各項電器設備的疑難雜症而生，3C管家強調一對一客製化服務，從家居家門鎖、網路通訊設備到3C家電，遇到狀況隨時都能透過24小時諮詢專線解決難題。

尊榮Surpass黑卡服務包含新品預購、優先配送、免費停車、優先結帳等，最新上市的3C產品例如超熱銷iPhone新機或大缺貨的PS5遊戲機等，都能享受優先購買權。配合建案行銷，單一戶型選擇至少超過30萬元的3C家電購買門檻即可擁有。

●燦坤3C台中文心店

營業時間：上午11點至晚上10點

地址：台中市西屯區文心路3段16-18號

燦坤「WanDau 2文心店」搭配「3C精品管家」提供一對一客製化服務。圖／燦坤提供
燦坤「WanDau 2文心店」搭配「3C精品管家」提供一對一客製化服務。圖／燦坤提供
燦坤全新店型「WanDau 2」二店於大台中隆重開幕。圖／燦坤提供
燦坤全新店型「WanDau 2」二店於大台中隆重開幕。圖／燦坤提供

3C 品牌 內湖

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