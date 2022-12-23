momo購物網「卡娜赫拉的小動物」1月集點加價購限量開搶！推7款超萌周邊

卡娜赫拉的小動物陪你迎接兔年！momo購物網於兔年攜手日本當紅插畫角色「卡娜赫拉的小動物」，自2023年1月1日至2月28日限量推出全新P助、粉紅兔兔集點加價購，獨家祭出7款萌度破表的生活質感選品，包含冬季必備暖心好物、療癒系餐具、粉嫩桌面電子鐘、富士山造型口金包等讓超可愛潮流單品。

以粉嫩風格爆紅的超人氣IP角色「卡娜赫拉的小動物」，為日本插畫漫畫家卡娜赫拉最具代表性的作品，無論是性格調皮直爽的粉紅兔兔，還是呆傻木訥的P助都以超萌魅力席捲亞洲，每每推出周邊商品即造成瘋搶。momo購物網特別於兔年獨家與「卡娜赫拉的小動物」合作，祭出7款實用可愛的萌系生活選品，2023年1月1日至2月28日於momo購物網單筆消費滿800元即獲1點（每筆訂單上限5點），集點滿1～6點即可以1元～499元兌換「卡娜赫拉的小動物」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換。