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歡慶聖誕foodpanda狂送4重優惠！人氣美食最低68折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
foodpanda集結在家開趴最受歡迎的人氣美食，搭配優惠碼最低可享68折起優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda集結在家開趴最受歡迎的人氣美食，搭配優惠碼最低可享68折起優惠。圖／foodpanda提供

歡慶聖誕節，德商foodpanda祭出4重驚喜優惠，從美食外送優惠、限時加碼折扣到交換禮物全部到位，陪伴消費者從聖誕節一路狂歡到2023年。即日起至2023年1月1日，foodpanda祭出年末美食狂歡優惠最低68折起，還加碼送出限時聖誕優惠碼，豪撒超殺折扣還能疊加使用。於指定美食店家訂購滿599元，再免費送限量「胖胖達的交換禮物」，最高價值近6,000元，有機會把AirPods 3、AirTag、plain me聯名小包等好禮帶回家。foodpanda也準備了聖誕贈禮提案，集結星巴克、innisfree、HOLA特力和樂等品牌精選贈禮。

foodpanda 集結在家開趴最受歡迎的人氣美食，包含烤雞專門店21PLUS、天冷必吃的海底撈、人氣壽司品牌爭鮮迴轉壽司等，免出門免輸入優惠碼即享8折起優惠，搭配優惠碼「熊愛趴踢」最低可享68折起優惠；人氣連鎖夯店如bb.q CHICKEN、大苑子、吮指王等品牌更推出指定品項買一送一。

foodpanda再加碼豪撒超殺優惠碼，即日起至2023年1月2日，指定消費者輸入指定優惠碼即享多元優惠，最高折抵130元，優惠碼數量有限，兌完為止。包括指定消費者訂購滿399元輸入「熊豪」現折80元；指定消費者訂購滿449元輸入「熊霸」現折90元；指定消費者訂購滿599元輸入「熊豪吃」現折120元；指定消費者訂購滿649元輸入「熊霸豆」現折130元。

為與消費者歡慶聖誕節，foodpanda將送出總價值超過400萬元的限量 「胖胖達的交換禮物」，訂餐滿額免費送，凡於bb.q CHICKEN、吮指王、鮮芋仙、大苑子等指定店家訂購且折扣後滿599元，就有機會免費獲得一個「胖胖達的交換禮物」，最大獎可獲得價值近6,000元的AirPods 3，還有plain me聯名旅行小包、AirTag等好禮，禮物組合隨機出貨，數量有限送完為止。

後天就是聖誕夜，交換禮物準備好了嗎？foodpanda為消費者集結多款質感禮物提案，網羅星巴克、innisfree、MUJI無印良品等品牌，祭出69折起超值優惠，不到千元就可入手多款好物。其中主推星巴克多款聖誕禮盒，有超萌的兔子造型聖誕提袋禮、繽紛聖誕旋轉音樂盒，聚會必買的摩卡捲堆疊樂送禮超有面子；另有韓國美妝品牌innisfree聖誕禮盒，從冬季保養必備的護手霜組到臉部保濕霜，多種選擇應有盡有；還有HOLA特力和樂推出各種聖誕小裝飾。於指定店家輸入優惠碼「熊愛送禮」消費滿799 元即享79折，最高折200元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

foodpanda集結多款質感聖誕禮物提案，祭出最低69折起的超值優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda集結多款質感聖誕禮物提案，祭出最低69折起的超值優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda將送出限量 「胖胖達的交換禮物」，訂餐滿額免費送，最大獎可獲得價值近6,000元的AirPods 3。圖／foodpanda提供
foodpanda將送出限量 「胖胖達的交換禮物」，訂餐滿額免費送，最大獎可獲得價值近6,000元的AirPods 3。圖／foodpanda提供
foodpanda祭出4重驚喜優惠，陪伴消費者從聖誕節一路狂歡到2023年。圖／foodpanda提供
foodpanda祭出4重驚喜優惠，陪伴消費者從聖誕節一路狂歡到2023年。圖／foodpanda提供

foodpanda 品牌 交換禮物

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