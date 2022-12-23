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揪團購享優惠！7-ELEVEN推OPEN POINT App「全民共享服務」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
瞄準團購經濟，7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務。圖／7-ELEVEN提供
瞄準團購經濟，7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務。圖／7-ELEVEN提供

瞄準團爸團媽商機，7-ELEVEN深耕OPEN POINT熟客生態圈，自12月26日起推出「全民共享」服務，主打一人下單、百人共享團購優惠，打開OPEN POINT App選購團購商品、輸入共享人手機號碼即可開啟服務，最高可與99人共享，首波精選現煮咖啡便當燴飯、烘焙麵包3大結構，推出7大團購組合最低下殺67折起；團購分帳可使用OPEN POINT App內建轉帳免手續費功能的icash Pay、零錢包，擁有OPEN POINT App即可完成下單、分貨、分帳3大團購流程，刷新團購消費體驗。

團購經濟蓬勃發展，根據外部數據粗估一年市場規模高達1,800億元，7-ELEVEN積極掌握團購商機，近年來陸續於門市預購服務擴大「團購」結構經營、預購團購商品業績更穩居第一，占年度業績3成以上，去年更於OPEN POINT App自創全新智能團購平台「i划算」，門市店長化身智能團長，消費者可即時掌握最新團購、限定優惠不漏接，累積服務近300萬人次。

看好素人化身團爸、團媽開團搶便宜商機，7-ELEVEN「全民共享」服務訴求人人都能當團長、每團最高可與99人共享團購價，6,500家7-ELEVEN門市化身最便利的團購取貨點，OPEN POINT App更內建轉帳免手續費的支付工具icash Pay、零錢包，提供省時、省力、省錢的全新開團服務平台。

7-ELEVEN「全民共享」服務讓人人都能開團搶買超商吃喝玩樂熱門商品，首波聚焦一日三餐剛性需求，精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構推出7大團購組合，現煮咖啡精選CITY CAFE美式咖啡、拿鐵推出同品項團購50杯下殺67折；更首度開發7-ELEVEN鮮食團購，以餐餐換菜色為出發，推出便當、燴飯、家庭號土司、麵包、點心等指定價格帶團購價78折起，像是90元以下便當、燴飯選品組合有超過20款口味選擇可任意搭配，取貨時再決定兌換品項，整組購買10入下殺89折，最高現省100元。

開啟OPEN POINT App全民共享服務選購團購商品，輸入共享人手機號碼即可開啟服務；團購分帳可使用OPEN POINT App內建轉帳免手續費功能的icash Pay、零錢包，擁有OPEN POINT App即可完成下單、分貨、分帳3大團購流程。圖／7-ELEVEN提供
開啟OPEN POINT App全民共享服務選購團購商品，輸入共享人手機號碼即可開啟服務；團購分帳可使用OPEN POINT App內建轉帳免手續費功能的icash Pay、零錢包，擁有OPEN POINT App即可完成下單、分貨、分帳3大團購流程。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務，首波精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構，推出7大團購組合最低下殺67折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務，首波精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構，推出7大團購組合最低下殺67折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務推出精選CITY CAFE美式咖啡、拿鐵同品項團購50杯下殺67折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推OPEN POINT App全民共享服務推出精選CITY CAFE美式咖啡、拿鐵同品項團購50杯下殺67折。圖／7-ELEVEN提供

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