揪團購享優惠！7-ELEVEN推OPEN POINT App「全民共享服務」

瞄準團爸團媽商機，7-ELEVEN深耕OPEN POINT熟客生態圈，自12月26日起推出「全民共享」服務，主打一人下單、百人共享團購優惠，打開OPEN POINT App選購團購商品、輸入共享人手機號碼即可開啟服務，最高可與99人共享，首波精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大結構，推出7大團購組合最低下殺67折起；團購分帳可使用OPEN POINT App內建轉帳免手續費功能的icash Pay、零錢包，擁有OPEN POINT App即可完成下單、分貨、分帳3大團購流程，刷新團購消費體驗。

團購經濟蓬勃發展，根據外部數據粗估一年市場規模高達1,800億元，7-ELEVEN積極掌握團購商機，近年來陸續於門市預購服務擴大「團購」結構經營、預購團購商品業績更穩居第一，占年度業績3成以上，去年更於OPEN POINT App自創全新智能團購平台「i划算」，門市店長化身智能團長，消費者可即時掌握最新團購、限定優惠不漏接，累積服務近300萬人次。

看好素人化身團爸、團媽開團搶便宜商機，7-ELEVEN「全民共享」服務訴求人人都能當團長、每團最高可與99人共享團購價，6,500家7-ELEVEN門市化身最便利的團購取貨點，OPEN POINT App更內建轉帳免手續費的支付工具icash Pay、零錢包，提供省時、省力、省錢的全新開團服務平台。