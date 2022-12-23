買一送四！MIDO Baroncelli腕表 五色表帶一次入荷

每到新的一年，穿衣服、新配件、新色彩，總能帶給人全新的愉快感受。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出新款Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕表特別版，透過快拆系統一次搭配五色表帶，像是訂製了一組手上的小衣櫃，每天都有好心情。

Baroncelli系列是以新古典主義圓形建築的雷恩歌劇院得到啟發，簡潔的圓型設計百看不厭，同時新表並捨棄了多餘的裝飾，以散發柔美光澤的珍珠母貝面盤搭配高度簡約的指針、時標與鑽石，區分出12個小時。MIDO Caliber 48自動上鍊機芯具備Nivachron™游絲，所以不易受到生活中電磁波的干擾，可以時常維持在精密運行的狀態，並帶來48小時的動力儲存。