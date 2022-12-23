想買BLACKPINK的最愛？快到CLUB CORNER生活風格選物店

在後疫情時代，許多人為居家生活創造更多質感與極致美感，觀察到市場上對於兼具潮流、時髦居家用品的需求，奢華選物店CLUB DESIGNER宣布，打造出「CLUB CORNER線上生活風格選物店」，精選全球精品等級的質感居家用品，還包括寵物用品，讓生活中隨時都能充滿趣味與頂級質感。

CLUB CORNER在經過精挑細選後，目前選品囊括各種擺件、餐廚用品、潮流小物、香氛與時尚飾品等，品牌包括當紅韓團BLACKPINK最愛的義大利潮流家居品牌Seletti、倫敦珍珠飾品Completedworks、美國前衛室內設計大師Jonathan Adler創立的同名家飾品牌等，風格多樣化，從極簡、仿舊、華麗風等均有，滿足每個人的美感需求。CLUB CORNER更跨足寵物選品，獨家引進BOSS寵物系列商品，包括牽繩、外出包、服裝系列等。

生活中的一切，CLUB CORNER都考慮到，因此也有各種輕珠寶飾品’餐廚器皿、擴香、香氛商品、天然身體洗沐、保養與清潔等用品均有，未來還預計跨足世界名家畫作、雕塑、潮流玩具公仔與古董收藏等。