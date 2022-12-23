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想買BLACKPINK的最愛？快到CLUB CORNER生活風格選物店

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
CLUB CORNER線上生活風格選物店，精選全球精品級的居家用品。圖／CLUB CORNER提供
CLUB CORNER線上生活風格選物店，精選全球精品級的居家用品。圖／CLUB CORNER提供

在後疫情時代，許多人為居家生活創造更多質感與極致美感，觀察到市場上對於兼具潮流、時髦居家用品的需求，奢華選物店CLUB DESIGNER宣布，打造出「CLUB CORNER線上生活風格選物店」，精選全球精品等級的質感居家用品，還包括寵物用品，讓生活中隨時都能充滿趣味與頂級質感。

CLUB CORNER在經過精挑細選後，目前選品囊括各種擺件、餐廚用品、潮流小物、香氛與時尚飾品等，品牌包括當紅韓團BLACKPINK最愛的義大利潮流家居品牌Seletti、倫敦珍珠飾品Completedworks、美國前衛室內設計大師Jonathan Adler創立的同名家飾品牌等，風格多樣化，從極簡、仿舊、華麗風等均有，滿足每個人的美感需求。CLUB CORNER更跨足寵物選品，獨家引進BOSS寵物系列商品，包括牽繩、外出包、服裝系列等。

生活中的一切，CLUB CORNER都考慮到，因此也有各種輕珠寶飾品’餐廚器皿、擴香、香氛商品、天然身體洗沐、保養與清潔等用品均有，未來還預計跨足世界名家畫作、雕塑、潮流玩具公仔與古董收藏等。

CLUB CORNER線上生活風格選物店開幕期間，也在CLUB DESIGNER大安旗艦店及信義遠百A13專櫃，推出限定快閃實體店，即日起至2023年2月28日，在實體店消費滿3千元，送全台獨家Stella McCarney購物托特包。

美國設計大師Jonathan Adler的同名品牌，推出許多時髦現代的美式家飾。圖／CLUB CORNER提供
美國設計大師Jonathan Adler的同名品牌，推出許多時髦現代的美式家飾。圖／CLUB CORNER提供
美國設計大師Jonathan Adler的同名品牌，推出的女神香氛蠟燭。圖／CLUB CORNER提供
美國設計大師Jonathan Adler的同名品牌，推出的女神香氛蠟燭。圖／CLUB CORNER提供
CLUB CORNER全台引進BOSS寵物系列商品。圖／CLUB CORNER提供
CLUB CORNER全台引進BOSS寵物系列商品。圖／CLUB CORNER提供
CLUB CORNER目前在CLUB DESIGNER大安旗艦店及信義遠百A13專櫃，推出限定快閃實體店。圖／CLUB CORNER提供
CLUB CORNER目前在CLUB DESIGNER大安旗艦店及信義遠百A13專櫃，推出限定快閃實體店。圖／CLUB CORNER提供
在CLUB CORNER快閃實體店消費滿3千元，送全台獨家Stella McCarney購物托特包。圖／CLUB CORNER提供
在CLUB CORNER快閃實體店消費滿3千元，送全台獨家Stella McCarney購物托特包。圖／CLUB CORNER提供
來自義大利的潮流家居品牌Seletti，是韓團BLACKPINK的最愛，在CLUB CORNER就能買到。圖／CLUB CORNER提供
來自義大利的潮流家居品牌Seletti，是韓團BLACKPINK的最愛，在CLUB CORNER就能買到。圖／CLUB CORNER提供

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