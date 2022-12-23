整理／肯德基漲價表格全在這！15品項變貴「蛋塔1年漲10元」

image source:翻攝FB／KFC

文／姜雅馨

繼連鎖速食店麥當勞宣布漲價後，肯德基也拋出震撼彈，昨（21）日突跟進喊漲，包含熱門主餐類調漲6至11元、點心類調漲1至7元、飲料類調漲1至5元，未來消費者若是想要到肯德基大快朵頤炸雞和蛋塔，可能需要多掏點錢才能享用。

肯德基年底喊漲！漲價品項與漲價幅度曝光

肯德基於昨（21）日發出新聞稿，自今（22）日起調整部分產品售價，熱門主餐類咔啦脆雞、上校薄脆雞、上校薄皮嫩雞、咔啦雞腿堡調漲6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調漲11元；點心類雙色轉轉QQ球、草莓起士冰淇淋大福調升1元、原味蛋塔調升6元、香酥脆薯調升4至7元；飲料類熱義式咖啡（小）調漲1元、經典冰奶茶、經典熱奶茶（中）調漲3元、可樂、七喜、冰檸檬紅茶（中）調漲5元。

目前肯德基價格維持不變商品，包含主餐類花生起司雞柳捲、原味起司燻雞捲，還有花生起司雞柳捲餐、原味起司燻雞捲餐、8塊上校雞塊餐共3種超值99元雞勵套餐，以及早餐系列花生吮指嫩雞蛋堡套餐、花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐、花生起司蛋堡套餐、吮指嫩雞蛋捲餅套餐、培根薯餅蛋捲餅套餐、吮指嫩雞燒餅套餐、總匯歐姆蛋燒餅套餐、紅藜燕麥嫩雞粥套餐共8品項，點心與飲料中玉米濃湯（小、大）、柳橙汁、冰義式拿鐵共4品項。

image source:《DailyView網路溫度計》

image source:《DailyView網路溫度計》

image source:《DailyView網路溫度計》

肯德基去年底才喊漲！PTT鄉民大喊吃不消：速食版最大危機

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二年「肯德基漲價」聲量趨勢，可以發現其實在去（2021）年12月6日肯德基就曾喊漲，包含主餐類13個品項售價，單點價格調整區間為3至10元、個人套餐價格調整區間為5至10元，甜點、點心產品調幅為2至5元，其中原味蛋塔單點調幅為4元，網路聲量累積3,196筆。

時隔1年，今年12月21日肯德基再度宣布調漲部分產品售價，原味蛋塔單點更是直接調漲6元，不僅網路聲量再次來到3,171筆，也讓PTT鄉民大喊吃不消，「漲幅是不是比麥當勞還高啊？」、「麥當勞也才漲個薯條，肯德基幾乎全漲吧」、「不是之前才漲過？」、「這不就來了，要漲大家一起漲」、「蛋塔又漲，一個要45元？」、「蛋塔去年12月漲4元，今年漲6元，35元變45元，嗯...這漲幅」、「年底錢該再用優惠券去吃一次了」、「速食版最大的危機」、「漲成這樣買不下去」、「太扯了吧，我以後到底要買什麼」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月22日至2022年12月21日。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！