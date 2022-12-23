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台中必拍耶誕景點大公開 搭中捷巧遇耶誕老人

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
舊台中火車站前15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉。圖／台中市政府提供
舊台中火車站前15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉。圖／台中市政府提供

耶誕節將至，台中市府在舊台中火車站前設置15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，展區延伸至綠川、柳川，點亮整個河岸；台中國家歌劇院6樓空中花園也有迎接兔年的耶誕燈飾，飄散濃厚耶誕氛圍；明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公；梨山上海拔2011公尺的耶穌堂最近修復，民眾可以趁著假日上山過節。

台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」，舊台中火車站前15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉；柳川的水舞秀及綠川主題燈飾也同步綻放光芒，點亮整個舊城區。

台中國家歌劇院6樓空中花園請來設計師打造迎接兔年的耶誕燈飾，主題為「嬌兔三窟」，有迎賓微笑的兔子，也有冒頭探視的兔子，日夜不同角度欣賞，更添趣味。

台中捷運市政府站則豎立10公尺高的冰藍色耶誕樹，閃耀美麗光芒；平安夜下午3時在市政府站1樓1號出入口也舉辦耶誕市集，吃喝玩樂通通有。

明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公，還有機會得到驚喜小禮物，並有百名東山高中學生穿耶誕老公公服裝報佳音，相當熱鬧。

梨山耶穌堂1969年完工，採「隱約形式」的歌德式教會建築，並適時與在地材料結合，門口左右兩側分別種植6株山茶花，總計12株代表耶穌12位門徒；建築也融入泰雅風格裝飾，柱子上有圖騰花紋，為梨山耶穌堂帶來獨特風格。梨山耶穌堂最近由參山國家風景區管理處修復，民眾可以趁假期開車或是搭乘觀光公車上山旅遊。

台中捷運市政府站則豎立10公尺高的冰藍色耶誕樹；明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公。圖／台中捷運提供
台中捷運市政府站則豎立10公尺高的冰藍色耶誕樹；明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公。圖／台中捷運提供
台中國家歌劇院6樓空中花園請來設計師打造迎接兔年的耶誕燈飾，日夜不同角度欣賞，更添趣味。圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院6樓空中花園請來設計師打造迎接兔年的耶誕燈飾，日夜不同角度欣賞，更添趣味。圖／台中國家歌劇院提供
柳川的水舞秀及綠川主題燈飾同步綻放光芒，點亮整個舊城區。圖／台中市政府提供
柳川的水舞秀及綠川主題燈飾同步綻放光芒，點亮整個舊城區。圖／台中市政府提供

台中捷運 耶穌

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