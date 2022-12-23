台中必拍耶誕景點大公開 搭中捷巧遇耶誕老人

耶誕節將至，台中市府在舊台中火車站前設置15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，展區延伸至綠川、柳川，點亮整個河岸；台中國家歌劇院6樓空中花園也有迎接兔年的耶誕燈飾，飄散濃厚耶誕氛圍；明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公；梨山上海拔2011公尺的耶穌堂最近修復，民眾可以趁著假日上山過節。

台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」，舊台中火車站前15公尺高「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉；柳川的水舞秀及綠川主題燈飾也同步綻放光芒，點亮整個舊城區。

台中國家歌劇院6樓空中花園請來設計師打造迎接兔年的耶誕燈飾，主題為「嬌兔三窟」，有迎賓微笑的兔子，也有冒頭探視的兔子，日夜不同角度欣賞，更添趣味。

台中捷運市政府站則豎立10公尺高的冰藍色耶誕樹，閃耀美麗光芒；平安夜下午3時在市政府站1樓1號出入口也舉辦耶誕市集，吃喝玩樂通通有。

明天平安夜，旅客搭乘台中捷運，有機會在車站「巧遇」耶誕老公公，還有機會得到驚喜小禮物，並有百名東山高中學生穿耶誕老公公服裝報佳音，相當熱鬧。