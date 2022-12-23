迎接2023年 新北八里區公所推薦浪漫去處

2022年即將結束，新北市政府在12月31日再次推出「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」迎接2023年。八里區公所則是整理幾處浪漫景點，除了欣賞煙火秀外，還可以來趟浪漫八里遊。

八里區長陳炳仲表示，八里行政中心戶外首度布置六米高聖誕樹，粉白相間的聖誕樹，到夜裡繽紛亮眼，搭配環園步道燈飾，打造浪漫街景，讓八里行政中心充滿聖誕氣氛。

另外，室內大廳有馴鹿雪橇櫥窗區，各樓層角落各式聖誕樹、迎賓雪人等，讓行政中心瀰漫著聖誕氛圍，展出時間至明年1月2日，戶外亮燈時間為晚間5點10分至12點，室內則配合洽公時間開放，邀請民眾打卡拍照歡度佳節。

新北市高灘處在八里地區佈置多座絕美的藝術光雕，分別位於八里左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭，設置花開戀愛亭、LOVE文字打卡地標、新娘捧花等12座絢麗的光雕，每個特色光雕都是超級值得一拍的打卡點，作品將持續展出至明年1月9日止，亮燈時間為每天晚間5點30分至10點整。

民眾如果逛累了，可以到左岸附近的小島泰式料理、「新北嚴選」美食名店Bali水灣餐廳、「渡船人」景觀咖啡廳，室內氣氛佳，搭配戶外優美河岸，無論是異國風味或簡餐都很美味，其中，今年10月開幕的渡船人咖啡廳不僅具優美景觀，食材新鮮美味，是八里少有的酒吧餐館。