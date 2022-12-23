快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重慶闆娘川味香腸麻辣香 醃製風乾煙燻14天工法

聯合報／ 記者卜敏正尤聰光／台東即時報導
麻辣江湖闆娘張軼是四川人，每年冬季特製家鄉「川味香腸」，每條香腸都歷經醃製、風乾、煙燻14天繁覆工法，香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影
麻辣江湖闆娘張軼是四川人，每年冬季特製家鄉「川味香腸」，每條香腸都歷經醃製、風乾、煙燻14天繁覆工法，香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影

台東市麻辣江湖闆娘張軼是四川人，7年前因愛移居台灣，開店賣重慶風味麻辣鍋；年關將近，她特製家鄉「川味香腸」，每條香腸都歷經醃製、風乾、煙燻14天繁複工法，香麻口感、風味十足，成為地方川味老饕指定年菜

張軼原在四川重慶經營多家連鎖餐廳，7年前和台商丈夫結婚後來到台灣、定居台東，因懷念家鄉味，在市區開起麻辣火鍋店，為堅持原味，不惜成本從重慶採購香辛料、辣椒空運來台，成為許多在地麻辣饕客最愛，每到歲末年終，更指名要買她的川味香腸當年菜。

「這香腸須風乾、入冬才能作！」張軼表示，雖然稱香腸，但實際工法比較像臘腸，臘腸是中國傳統年味，製作工法比傳統香腸複雜，須花更多時間和功夫，道地川味臘腸製程需更多天然香料，醃製入味、風乾、煙燻，每道工序都不能省。

張軼說，台灣豬肉品質好，她的臘腸更要求用胛心肉，因為肉嫩、有彈性，但為讓口感好、不柴，還要加點肥肉，肉不能絞太細、須手工剁碎，這樣吃起來才有嚼勁。

她說，剁碎肉以四川花椒和雲貴辣椒等調味，添加適量高粱醃肉提香，雲貴辣椒辣味纖細、不會太辣、香氣亦佳，灌製入腸衣後要先用白酒消毒，再選擇沒有太陽的地方風乾約7天。

香腸風乾7天後才能煙燻，用柏樹枝、稻殼、柑橘皮、甘蔗等燒煙燻香8小時，讓香腸有柏樹、陳皮清香氣，之後再晾曬風乾去煙氣，這段時間要逐一檢查香腸外觀，最後再真空包裝入袋。

張軼說，烹調川味香腸不要油煎，建議清蒸、水煮才不會太乾，烹調煮熟香腸後放冷再切細片、可搭配蔥蒜，入口即可嘗到麻辣川味，尤其有重慶多元粗獷辣香，但這屬季節限定、手工製作賣完就沒了。089 350350

「川味香腸」每條香腸都歷經醃製、風乾、煙燻14天繁覆工法，香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影
「川味香腸」每條香腸都歷經醃製、風乾、煙燻14天繁覆工法，香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影
川味香腸清蒸、水煮才不會太乾，煮熟放冷切細片、可搭配蔥蒜，入口即可嘗到川味香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影
川味香腸清蒸、水煮才不會太乾，煮熟放冷切細片、可搭配蔥蒜，入口即可嘗到川味香麻口感、風味十足。記者卜敏正／攝影

年菜 台東 火鍋

延伸閱讀

餐飲業慘淡兩年多 趁解封推年菜促銷搶春節商機衝業績

重慶5年目標 GDP逾4兆元

重慶習俗 冬至吃羊肉

福建11台商協會發聲明 喊話政府別「切香腸」 要搭小三通回家

相關新聞

靠浮誇海鮮麵翻身 金三益再推30隻北極甜蝦、紅蟳麵線

連鎖飲料店「金三益」創辦人陳愷威靠著超浮誇海鮮鍋燒意麵成功轉型翻身，近期又推出30隻北極甜蝦意麵、麻油紅蟳麵線等新菜色，...

重慶闆娘川味香腸麻辣香 醃製風乾煙燻14天工法

台東市麻辣江湖闆娘張軼是四川人，7年前因愛移居台灣，開店賣重慶風味麻辣鍋；年關將近，她特製家鄉「川味香腸」，每條香腸都歷...

餐飲業慘淡兩年多 趁解封推年菜促銷搶春節商機衝業績

餐飲業飽受疫情衝擊，年關將近為衝刺業績紛紛推出年菜外帶預購：台南桂田酒店的「人情與溫度的經典年菜」、主打在家就能享用五星...

快更新！OPEN POINT App推「零錢包」新功能 儲值、轉贈超方便

這幾天有將OPEN POINT App更新到最新版的民眾，可能會發現裡面悄悄推出了「零錢包」新功能，使用前須先從App內...

「LINE Pay熊大店長」進駐桃園機場 昇恆昌滿額贈88點

疫情解封再加上歲末原本就是旅遊聚餐旺季，近期大家應該都有感覺到報復性出國、聚會潮的強烈熱度。LINE Pay宣布高人氣的...

走跳世界／伊勢志摩浪漫春櫻賞 安靜而奢華的G7體驗

歷經多年的等待，國門再度重新開啟，讓喜愛出國賞花的民眾，終於可以前往日本賞櫻。有行旅本次集結賞櫻百選名所與頂級住宿，推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。