餐飲業慘淡兩年多 趁解封推年菜促銷搶春節商機衝業績

餐飲業飽受疫情衝擊，年關將近為衝刺業績紛紛推出年菜外帶預購：台南桂田酒店的「人情與溫度的經典年菜」、主打在家就能享用五星飯店頂級年菜，六人份每套8888元，除夕當天到店取貨。東東餐飲旗下台南華平店外帶年菜10道組合7580元；永康永大店外帶年菜組5280元起。另「2022米其林指南」推介的「府城食府」則有6道年菜優惠價2680元宅配到府。

桂田營運長蔡淑明表示，外帶年菜共有歷史超過三百年、做工繁複的辦桌菜「南靖功夫封土雞」及「避風塘鮑魚」、「醉海蝦金勾米糕」與經典台菜「古早八寶魚翅羹」等七道料理；另為吃素家庭推出「麻油松茸香菇排」、「靈芝鮑菇繡球花」、「羊肚香菌佛跳牆」等七道「蔬食年菜外帶」，六人份套餐每套6688元。1月10日前預購整套外帶並預付訂金，贈市價480元「甜年糕」一盒。

蔡淑明說，另有單點年菜美食，提供圍爐眾多選擇。年節「港式臘味蘿蔔糕」、「椰香芋泥八寶」、「桂圓核桃甜年糕」三款鹹、甜年糕每盒480元。詳細訊息見官網，訂購專線06-2438166。

東東餐飲集團華平店「熱食外帶年菜組」10道年菜組合超值優惠、加贈好彩頭「金滿貫蘿蔔糕」。永康「永大幸福館」則推出適合五人份及十人份家庭的9道外帶年菜組，冷盤、海陸佳餚樣樣具備；十人份贈半鴨券。「高雄雲頂館」獨推經典年味「鮑魚干貝佛跳牆」，集鮑魚、干貝等10多種珍材於一鍋，早鳥優惠持東東尊爵卡預購「9折」，加送「金滿貫蘿蔔糕」。