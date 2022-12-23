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快更新！OPEN POINT App推「零錢包」新功能 儲值、轉贈超方便

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
最新版OPEN POINT App悄悄推出「零錢包」新功能。記者黃筱晴／攝影
最新版OPEN POINT App悄悄推出「零錢包」新功能。記者黃筱晴／攝影

這幾天有將OPEN POINT App更新到最新版的民眾，可能會發現裡面悄悄推出了「零錢包」新功能，使用前須先從App內「會員中心」的「支付管理」點選開通，不需要另外身份認證或綁定卡片就可以立刻使用，以後使用環保杯的5元折扣、統一超商禮券找零、來不及用完的隨時取退款，都可以直接存入「零錢包」，更方便達成零現金生活。

而除了可以將之前的零錢、很怕搞丟的禮物卡餘額存入之外，「零錢包」其實還有儲值、轉贈等便利功能，已經開通OPEN錢包並且已經綁定信用卡的民眾，就可以快速使用OPEN錢包儲值金額到「零錢包」中，並在之後消費時用來付款，而跟好友之間也可以透過「零錢包」來轉贈金額，只要有對方的手機號碼就可以快速完成。

如果你也有使用全家App內的「Fami錢包」，「零錢包」其實就是類似的功能，只是現在習慣去7-ELEVEN消費的民眾也能使用了！

手機號碼 禮券

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