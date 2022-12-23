「LINE Pay熊大店長」進駐桃園機場 昇恆昌滿額贈88點

疫情解封再加上歲末原本就是旅遊聚餐旺季，近期大家應該都有感覺到報復性出國、聚會潮的強烈熱度。LINE Pay宣布高人氣的「LINE Pay熊大店長」強勢回歸，限時進駐桃機歡送民眾出國，另外也集結年終必吃火鍋燒肉店、人氣餐酒館、影城等，祭出最高可享LINE POINTS 300點回饋；即日起至2023年1月29日，於指定占卜店家使用LINE Pay結帳，筆筆再享8%回饋，讓你歲末吃喝玩樂回饋都超有感。

超過3年沒出國，現在要出國的民眾肯定是打卡打好打滿，好久不見3.5米「LINE Pay熊大店長」即日起至1月31日限時進駐桃園機場第二航廈出境大廳昇恆昌免稅店，讓旅客可以近距離與「LINE Pay熊大店長」拍照打卡，手牌標語更直接大秀「終於輪到我出國」、「猜猜我要飛哪」的好心情。更棒的是，即日起至1月31日止，旅客於桃園國際機場、台北松山國際機場、台中國際機場及高雄國際航空站的昇恆昌免稅店，單筆交易滿2,000元即享LINE POINTS 88點回饋，免稅及回饋一次獲得。

而看準歲末年終聚會旺季，LINE Pay集結年終必吃火鍋燒肉店、人氣餐酒館及秀泰影城推消費滿額回饋，2023年1月1日前每週五、六、日至指定人氣餐酒館包含Closet衣櫥餐酒、貓下去敦北俱樂部&俱樂部男孩沙龍等，使用LINE Pay單筆消費滿1,499元享LINE POINTS 5%回饋，綁定中信LINE Pay卡付款再享5%點數回饋，合計最高可享10％回饋，最高可獲LINE POINTS 300點；超夯的Umai屋馬燒肉、牛角日本燒肉專門店、海底撈、鼎王、無老鍋等聚會必吃火鍋燒肉店，2023年1月1日前每週五、六、日單筆消費滿2,023元即享LINE POINTS 2％回饋，綁定中信LINE Pay卡再享4%，合計最高可享6％回饋；2023年1月1日前每週五、六、日至秀泰影城單筆消費滿600元亦享LINE POINTS 40點回饋。