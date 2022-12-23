寒流來襲禦寒必備 大金變頻冷暖空調溫暖舒適又省電

強烈寒流一波接一波，網路上紛紛討論要購買怎樣的商品最抗寒，獲得網友一面倒支持的就是變頻冷暖空調，具有省電、安全、舒適、便利省空間的優勢，讓居家空間舒適升溫、家中每個人都能溫暖過冬，也因此成為近期各通路最熱銷商品之一。大金空調家用全系列皆為冷暖空調，全面為消費者提升室內舒適度，12月31日前購買大金家用冷暖變頻空調每組可享現金回饋2,000元，還可申請政府貨物稅最高退稅2,000元，等於最高可省4,000元。至2023年2月28日前，購買大金空氣清淨機、除濕機指定機型，另可享現金回饋1,000元，還可申請1,200元的貨物稅退稅，活動進入最後倒數，把握寒冬最佳採購時機，現買現折，省荷包最實在。

變頻冷暖空調舒適又省電的原理是因為暖氣功能是以熱量移轉方式運作，用冷媒系統將室外的熱能「搬進來」，與電暖器以電能轉換為熱能的原理不同，能源效率高，變頻暖氣耗電約僅為電熱器的1/4，且空調暖氣採用熱泵原理，無發熱元件，運轉電流相對低，安全性高。搭配大金獨家的氣流技術，溫度均勻且升溫快、安全、靜音，能確實溫暖房間內每一個角落，舒適度遠高於電熱器，且沒有消耗氧氣的問題，不會因為室內含氧量降低產生身體不適。一台搞定冬暖夏冷需求，省去收納的困擾，安全守護心愛的家人。 12月31日前購買大金家用冷暖變頻空調每組最高可省4,000元。圖／大金空調提供 大金變頻冷暖空調一台搞定冬暖夏冷全方位需求。圖／大金空調提供