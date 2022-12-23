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只有1天！全家畬室濃黑巧克力霜淇淋買1送1 限量毛怪禮物卡太萌了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
12月25日耶誕節當天推出Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠活動。圖／全家便利商店提供
12月25日耶誕節當天推出Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠活動。圖／全家便利商店提供

迎接周末耶誕假期，全家再推出4大好康，包括首次推出的超可愛皮克斯毛朋友聖誕肖像禮物卡，以及大獲好評的畬室濃黑巧克力霜淇淋買1送1，吃的、喝的、送的一應俱全，千萬別錯過！

眼尖的民眾應該已經在店鋪發現了超可愛皮克斯毛朋友肖像禮物卡，這是全家首次推出肖像型禮物卡，卡面及包裝以超人氣皮克斯經典角色搭配粉嫩的耶誕設計，共有熊抱哥與毛怪2款隨機出貨，1份售價500元，內含1張Let’s Café中杯單品美式兌換卡及500元禮物卡，即日起至12月25日限量3萬組開賣，最實用交換禮物就是它。

另外，12月25日耶誕節當天還有Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠活動，吃過都說讚的畬室濃黑巧克力霜淇淋一定要買起來，此外，隨買跨店取也同步從即日起至12月25日推出Let’s Café大杯單品美式2杯99元、Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元，以及私品茶65元系列2杯99元優惠活動，趕快趁優惠寄杯。

全家鐵粉當然也不能錯過耶誕周末「康康5」優惠，12月23日至12月25日週末限時優惠，包含溫暖飲品Let’s Café大杯經典美式2杯55元、熱唐寧經典伯爵茶2杯60元，另外還有FamilyMart Collection天然水、小林雞蛋煎餅、Let’s Café單品曼特寧黑咖啡（罐裝）買1送1、黃亞細肉骨茶麵2件99元等。

耶誕節適逢週末，即使不出門聚會也要在家打造耶誕餐桌氛圍，從早餐開始，首推獨家販售瑞麟美而美磚壓吐司，特殊凹凸浪板設計減少水氣吸附，口感升級還能避免燙手，共有火腿起司奶酪及芋頭起司麻糬2種口味可選擇。而全家獨家導入的法國冷凍品牌Picard商品甜的、鹹的全都超級吸睛，主推泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋，可愛造型絕對是餐桌主角；而派對必備的馬鈴薯球、帶皮薯條、鹹派、披薩也應有盡有，即日起至12月27日，全品項8.8折。

首次推出的皮克斯毛朋友肖像禮物卡，共有熊抱哥與毛怪2款隨機出貨，1份售價500元，內含1張Let’s Café中杯單品美式兌換卡及500元禮物卡。圖／全家便利商店提供
首次推出的皮克斯毛朋友肖像禮物卡，共有熊抱哥與毛怪2款隨機出貨，1份售價500元，內含1張Let’s Café中杯單品美式兌換卡及500元禮物卡。圖／全家便利商店提供
限時3天Let’s Café大杯經典美式2杯55元。圖／全家便利商店提供
限時3天Let’s Café大杯經典美式2杯55元。圖／全家便利商店提供
全家獨家導入法國Picard冷凍商品，主推泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋，可愛造型絕對是餐桌主角，售價239元。圖／全家便利商店提供
全家獨家導入法國Picard冷凍商品，主推泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋，可愛造型絕對是餐桌主角，售價239元。圖／全家便利商店提供
瑞麟美而美磚壓吐司售價49元，即日起至12月27日享69元早餐促優惠。圖／全家便利商店提供
瑞麟美而美磚壓吐司售價49元，即日起至12月27日享69元早餐促優惠。圖／全家便利商店提供
限時3天熱唐寧經典伯爵茶2杯60元。圖／全家便利商店提供
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巧克力 起司

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