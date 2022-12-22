買就送「卡娜赫拉的小動物」行李箱！白蘭氏跨界粉紅兔

即將迎來農曆春節長達10天的連續假期，想好到哪玩了嗎？保健飲品品牌白蘭氏鎖定現代人放假娛樂習慣，以及海外旅遊大爆發，今年精選廣受好評的「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」，推出66入行李箱組的限量特規組合，可一次帶回「卡娜赫拉的小動物」聯名限量雙色行李箱與紙製收納盒，為旅途增添更多「晶采」。

現代人生活離不開數位產品，不論休假或是上班，都無可避免長時間面對各種螢幕，晶亮需求大幅提升，因此，葉黃素產品也成為近年最受歡迎的保健品之一。白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲除了日常保健晶亮，黑醋栗酸甜口感也深受消費者喜愛，自用送禮皆相宜。

此外，兒童喜愛的「白蘭氏葉黃素精華凍」，跳脫傳統保健飲品液態形式，果凍質地Q彈好吃，輕巧包裝方便攜帶，其與白蘭氏葉黃素精華飲皆內含5:1比例的葉黃素與玉米黃素，為美國國家衛生研究所實驗有效攝取量，能為各個族群提供有效的晶亮首選。