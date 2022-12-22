快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買就送「卡娜赫拉的小動物」行李箱！白蘭氏跨界粉紅兔

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
別具巧思的雙面雙色設計行李箱，可愛又療癒。圖／白蘭氏提供
別具巧思的雙面雙色設計行李箱，可愛又療癒。圖／白蘭氏提供

即將迎來農曆春節長達10天的連續假期，想好到哪玩了嗎？保健飲品品牌白蘭氏鎖定現代人放假娛樂習慣，以及海外旅遊大爆發，今年精選廣受好評的「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」，推出66入行李箱組的限量特規組合，可一次帶回「卡娜赫拉的小動物」聯名限量雙色行李箱與紙製收納盒，為旅途增添更多「晶采」。

現代人生活離不開數位產品，不論休假或是上班，都無可避免長時間面對各種螢幕，晶亮需求大幅提升，因此，葉黃素產品也成為近年最受歡迎的保健品之一。白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲除了日常保健晶亮，黑醋栗酸甜口感也深受消費者喜愛，自用送禮皆相宜。

此外，兒童喜愛的「白蘭氏葉黃素精華凍」，跳脫傳統保健飲品液態形式，果凍質地Q彈好吃，輕巧包裝方便攜帶，其與白蘭氏葉黃素精華飲皆內含5:1比例的葉黃素與玉米黃素，為美國國家衛生研究所實驗有效攝取量，能為各個族群提供有效的晶亮首選。

白蘭氏延續去年推跨界特規禮盒引發話題熱潮，今年攜手日本超人氣萌系教主卡娜赫拉的小動物，精選最廣為人知的可愛角色「P助與粉紅兔兔」，推出別具巧思的雙面雙色設計行李箱，以及超實用紙製收納盒，既可愛又療癒，直接帶著走暖心過好年。

「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」66入行李箱組的限量特規組合。圖／白蘭氏提供
「白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」66入行李箱組的限量特規組合。圖／白蘭氏提供

葉黃素

延伸閱讀

【2023最新】6款葉黃素推薦品牌，專家破解葉黃素3大亂象！

影／大氣球遊行完「OPEN將」不見了！ 主辦單位還原「叛逃」經過

喜迎兔年卡娜赫拉的小動物來了 為屏東熱博彩稻田暖身

粉紅兔兔陪你過節！ 「卡娜赫拉的小動物」超萌主題樂園現身高雄夢時代 8大粉嫩系設施必玩、可愛耍萌週邊必買

相關新聞

Uber Eats優惠碼爆漏洞「直接免一單」？ 官方回應了

媒體報導，外送平台Uber Eats出現民眾透過優惠碼漏洞獲得免費餐點的情況，業者回應，序號為提供新用戶的專屬優惠，但因...

買就送「卡娜赫拉的小動物」行李箱！白蘭氏跨界粉紅兔

即將迎來農曆春節長達10天的連續假期，想好到哪玩了嗎？保健飲品品牌白蘭氏鎖定現代人放假娛樂習慣，以及海外旅遊大爆發，今年...

生吐司變年菜！乃が美首度在台過年 4款禮盒限定優惠

生吐司不僅可變身年節禮，也可以化身為創意年菜。有「日本最好吃生吐司」稱號的「乃が美」（乃賀美），今年首度在台過春節，因此...

莫允雯夏威夷度假豔遇17歲衝浪少年 LEONARD印花秀辣腿

法國印花王國品牌LEONARD，在2021年迎來新一代的德裔時尚總監Georg Lux，並於2022年正式易主，加入旗下...

7-ELEVEN開運金喜福袋元旦開賣 5大人氣角色、2大精品品牌共30款福袋澎湃登場

買福袋已經成為一種消費新潮流，花少少的錢帶回實用好禮，還可以拼手氣抽豪華大獎。繼先前推出的聖誕禮物福袋之後，7-ELEV...

梅西球衣全球瘋搶大缺貨 百貨門市限量上架

2022卡達世界盃足球賽高潮迭起，最後冠軍賽阿根廷對上法國，踢出史上最激烈的冠軍賽，球王梅西也帶領著阿根廷睽違36年再捧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。