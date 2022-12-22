生吐司變年菜！乃が美首度在台過年 4款禮盒限定優惠

生吐司不僅可變身年節禮，也可以化身為創意年菜。有「日本最好吃生吐司」稱號的「乃が美」（乃賀美），今年首度在台過春節，因此專為台灣設計新春禮盒腰封，有花卉及蝴蝶結兩款圖樣可自由挑選，並集結品牌人氣商品，推出4款禮盒套組。

「乃が美」（乃賀美）快閃櫃定點活動大受好評，品牌快閃列車也將於2023年1月4日前進新莊宏匯廣場，2023年1月13日進駐桃園新光影城，進行一個月的快閃活動，春節期間，除全台唯一統一時代百貨台北店之外，也可在北台灣快閃櫃點購買到手撕生吐司。

「乃が美」（乃賀美）新年活動期間，推出各式組合，包括生吐司1斤兩條禮盒(售價350元/特價300元)、生吐司2斤一條禮盒(售價350元/特價300元)、生吐司1斤一條加任選口味果醬1瓶禮盒 (售價550元/特價500元)、生吐司1斤一條加任選口味果醬2瓶禮盒(售價900元/特價850元)，多款產品組合提供不同送禮需求。

此外，為迎接兔年到來，品牌同步於統一時代百貨台北店門市2022/12/22~2023/1/31、新莊宏匯廣場2023/1/4~1/8開幕首5日、桃園新光影城2023/1/13~1/15開幕首3日等限定期間，推購買2斤生吐司兩條，送1斤生吐司兌換券一張(市價150元)，每日限量，送完為止。