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生吐司變年菜！乃が美首度在台過年 4款禮盒限定優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
期間限定購買2斤生吐司兩條，送1斤生吐司兌換券一張，數量有限。圖／乃が美提供
期間限定購買2斤生吐司兩條，送1斤生吐司兌換券一張，數量有限。圖／乃が美提供

生吐司不僅可變身年節禮，也可以化身為創意年菜。有「日本最好吃生吐司」稱號的「乃が美」（乃賀美），今年首度在台過春節，因此專為台灣設計新春禮盒腰封，有花卉及蝴蝶結兩款圖樣可自由挑選，並集結品牌人氣商品，推出4款禮盒套組。

「乃が美」（乃賀美）快閃櫃定點活動大受好評，品牌快閃列車也將於2023年1月4日前進新莊宏匯廣場，2023年1月13日進駐桃園新光影城，進行一個月的快閃活動，春節期間，除全台唯一統一時代百貨台北店之外，也可在北台灣快閃櫃點購買到手撕生吐司。

「乃が美」（乃賀美）新年活動期間，推出各式組合，包括生吐司1斤兩條禮盒(售價350元/特價300元)、生吐司2斤一條禮盒(售價350元/特價300元)、生吐司1斤一條加任選口味果醬1瓶禮盒 (售價550元/特價500元)、生吐司1斤一條加任選口味果醬2瓶禮盒(售價900元/特價850元)，多款產品組合提供不同送禮需求。

此外，為迎接兔年到來，品牌同步於統一時代百貨台北店門市2022/12/22~2023/1/31、新莊宏匯廣場2023/1/4~1/8開幕首5日、桃園新光影城2023/1/13~1/15開幕首3日等限定期間，推購買2斤生吐司兩條，送1斤生吐司兌換券一張(市價150元)，每日限量，送完為止。

「乃が美」（乃賀美）使用獨家自製小麥粉、鮮奶油、奶油、水及蜂蜜等天然純粹食材，每日手作烤製，品牌建議，可以直接手撕吃、也可切塊冷凍回溫再吃，更可搭配年菜如蜜汁火腿生吐司、生吐司封肉刈包(取代原刈包皮)、年糕吐司派(將甜年糕包在生吐司中油炸)等創意料理。

生吐司化身年節禮。圖／乃が美提供
生吐司化身年節禮。圖／乃が美提供

快閃 品牌 統一時代百貨

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