莫允雯夏威夷度假豔遇17歲衝浪少年 LEONARD印花秀辣腿

法國印花王國品牌LEONARD，在2021年迎來新一代的德裔時尚總監Georg Lux，並於2022年正式易主，加入旗下還有英國皇室御用品牌DAKS的日商三共生興集團（Sankyo Seiko GROUP）。品牌於今（12月22）日舉辦收購後在台的首次品牌服裝秀，品牌好友女星莫允雯特別出席，演繹2023年春夏LEONARD以「THE LAGOON」為主題的加勒比海風情。

今年趁著疫情趨緩，莫允雯放了自己入行以來首個長假，用半年的時間與家人相處並去了夏威夷度假。喜愛海島和水上運動的她表示自己整個被夏威夷的悠閒度假氣息圈粉，在當地衝浪還遇到17歲的少年衝浪教練毛遂自薦教她衝浪。她表示自己自從2017年去巴黎時裝周看過LEONARD的秀之後就愛上品牌超輕柔的大印花服飾，這次出席活動穿著的綠松藍印花襯衫式洋裝，也是向來輕裝度假的她非常推薦的百搭單品：「白天穿比基尼可以把扣子打開當罩衫，晚上加個腰帶就可以去餐廳吃飯！」喜愛花卉植物的莫允雯更盛讚LEONARD是「充滿生命力的品牌」。