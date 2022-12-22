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7-ELEVEN開運金喜福袋元旦開賣 5大人氣角色、2大精品品牌共30款福袋澎湃登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN新春福袋將送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包，總價值超過1,000萬元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新春福袋將送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包，總價值超過1,000萬元。圖／7-ELEVEN提供

福袋已經成為一種消費新潮流，花少少的錢帶回實用好禮，還可以拼手氣抽豪華大獎。繼先前推出的聖誕禮物福袋之後，7-ELEVEN宣布再推「開運金喜福袋」將於1月1日元旦開賣，福袋主題集結5大人氣動畫與2大精品品牌，祭出高達30款，總量超過40萬組限量福袋，頭獎則祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，更特別規劃「加碼再抽」活動，不管是購買聖誕還是開運福袋，額外可以再抽瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及市值近90萬的柏金包，獎項總價值超過1,000萬元。元旦至1月8日期間於門市購買福袋搭配8大銀行信用卡、icash Pay再享滿500元立折60元優惠；外送平台foodomo、foodpanda以及Uber Eats也同步販售，foodomo輸入專屬優惠碼享滿額最高立折60元優惠，foodpanda則滿額淑如優惠碼現折50元，不用出門也能輕鬆選購。

7-ELEVEN開運金喜福袋本次共集結5大人氣動畫品牌，全面滿足不同喜好民眾的需求，包括集合多個迪士尼人氣角色的迪士尼百年慶典、首度合作的皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴跨越天際全新設計，以及兔年代表卡娜赫拉的小動物等，更與Royal Doulton、Swiss Diamond 2大精品品牌推出高達30款開運金喜福袋，售價299～1,699元不等，其中5大人氣動畫福袋自1月1日凌晨0點起於門市限量開賣，2大精品福袋則於1月1日上午11點起於OPEN POINT App限量販售。

今年的福袋內容與抽獎獎品也更加豐富，其中動畫福袋共推出299、499、1,299元及1,699元4個價位共27款福袋，福袋內容也針對民眾需求，全新開發限量限定週邊商品，包括超可愛又實用的福袋本體、紅包袋、500ML保溫瓶、保鮮盒2入組、3.2L氣炸鍋、火烤兩用鍋、大陶瓷湯碗以及出國旅遊必備的登機箱，其中3.2L氣炸鍋、火烤兩用鍋超級可愛又實用，單身族、小家庭超級合適；而抽獎機會也隨著不同價位另外加贈抽獎序號，買1袋最高可再加贈5組，有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

除了袋袋都有、價值超過5,500元的超澎湃品牌優惠券之外，價值999元以上的福袋另祭出專屬優惠，包括星巴克免費招待券、鈴鹿賽道樂園指定設施招待券、賣貨便免運券等；購買美國旅行者聯名登機箱福袋、英國Royal Doulton與瑞士Swiss Diamond聯名福袋再加碼星巴克免費招待券，精品福袋更可額外獲得7-ELEVEN 100元禮券，CP值超高，喜愛福袋的民眾趕快看好想要的款式、準備搶購。

而全聯也預告兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬，再創紀錄！同時為了滿足消費者想飛出國的心願，將抽出旅遊基金現金100萬元，想要去哪任你選，還有價值超過10萬元的雙人來回豪華經濟艙機票等大獎，預計下週將正式公布福袋詳細內容。

7-ELEVEN 2023年開運金喜499元福袋共有8款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年開運金喜499元福袋共有8款。記者黃筱晴／攝影
2023年新春最強福袋元旦開賣，7-ELEVEN集結5大動畫、2大精品品牌推30款福袋。圖／7-ELEVEN提供
2023年新春最強福袋元旦開賣，7-ELEVEN集結5大動畫、2大精品品牌推30款福袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN 2023年新春福袋頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年新春福袋頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年新春福袋將送出市價98,800元光陽lonex S7R電動機車20台。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年新春福袋將送出市價98,800元光陽lonex S7R電動機車20台。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN開運金喜1,699元福袋與AMERICAN TOURISTER美國旅行者聯名推出登機箱，共有3款可挑款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN開運金喜1,699元福袋與AMERICAN TOURISTER美國旅行者聯名推出登機箱，共有3款可挑款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年開運金喜299元福袋 共有8款。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN 2023年開運金喜299元福袋 共有8款。記者黃筱晴／攝影
限量開運金喜1,299元福袋限量共3.8萬個，可挑款，其中超萌皮克斯系列氣炸鍋搭三眼怪陶瓷湯碗，單人、小家庭使用剛剛好，。記者黃筱晴／攝影
限量開運金喜1,299元福袋限量共3.8萬個，可挑款，其中超萌皮克斯系列氣炸鍋搭三眼怪陶瓷湯碗，單人、小家庭使用剛剛好，。記者黃筱晴／攝影
499元福袋內含的304不鏽鋼保溫瓶為限量專屬設計，非常值得收藏。記者黃筱晴／攝影
499元福袋內含的304不鏽鋼保溫瓶為限量專屬設計，非常值得收藏。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN開運金喜福袋於1月1日開賣 ，精品福袋則和英國Royal Doulton皇家道爾頓、瑞士Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋2大精品聯名推出999元及1,699元共3款限量福袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN開運金喜福袋於1月1日開賣 ，精品福袋則和英國Royal Doulton皇家道爾頓、瑞士Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋2大精品聯名推出999元及1,699元共3款限量福袋。圖／7-ELEVEN提供

福袋 動畫 開運

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