梅西球衣全球瘋搶大缺貨 百貨門市限量上架

2022卡達世界盃足球賽高潮迭起，最後冠軍賽阿根廷對上法國，踢出史上最激烈的冠軍賽，球王梅西也帶領著阿根廷睽違36年再捧回大力神盃，不僅阿根廷全國慶祝瘋狂，被球迷封神的梅西，其國家隊球衣也在全球造成瘋搶大缺貨，梅西球衣更是身價飆漲、奇貨可居，讓球衣製造商adidas緊急趕工製造，台灣自然也不例外，阿根廷隊球員版球衣全台門市與官網已銷售一空。新光三越、SOGO指出，賣到缺貨的阿根廷球衣，本周五adidas將針對阿根廷主客場球迷版球衣限量補貨，想要入手的球迷可趁機把握。

梅西與阿根廷國家隊在台灣本來就擁有許多擁護者，百貨指出，阿根廷國家隊球員版球衣在世足開賽前就賣光了，隨著阿根廷一路晉級殺入決賽，後來連球迷版球衣都被搶到缺貨。

新光三越信義新天地指出，今年世足四強隊伍出爐後，世足相關買氣成長3、4成以上，FIFA快閃店在四強賽前，阿根廷、法國隊周邊商品近乎完售。由於這兩隊分別有指標球星：梅西與姆巴佩，可見這兩隊勁旅的高人氣。

今年梅西帶領全隊拿下阿根廷的第三座世界盃冠軍，adidas為了慶祝阿根廷創造歷史性勝利，除了立即生產一系列慶祝服飾，也馬上趕工生產3顆星的阿根廷國家隊球衣，代表阿根廷擁有的第3次世界盃冠軍。