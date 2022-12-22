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Longchamp二度聯手D’HEYGERE 聯名系列1月上市手刀搶
設計不必高冷，設計也可以親民、好入手，同時帶有討喜趣味。法國時尚品牌Longchamp與設計師Stéphanie D’heygere繼2019年後再度聯手推出聯名系列，將基礎的單品「+1」，賦予機能以外的額外添加功能，並帶來豹紋、海軍藍、紫紅、白色的鮮明選擇。
聯名系列中的每款單品都有著共同設計軸心：除了原本的功能外，還要再加上一項額外功能；所以我們看到了原本手提的斜背包可變形外後背包，讓雙手得以自由；摺疊傘不只是「傘」，可以接上尼龍繩、「串」成身上的有形配件，同時戶外使用的寬簷遮雨帽則像是摺紙、也一如Longchamp包款，可自由摺疊收納，或打開配戴。
該系列皆由再生聚酯和尼龍製成，無論是黑色、海軍藍、白色或紫紅色，不僅有著鮮明感受，更帶來揉和Stéphanie D’heygere風格的巴黎街頭輕快。想入手？Longchamp & D’heygere聯名系列將在Longchamp台北101旗艦店、台北Sogo復興店、台中新光三越中港店及台南新光三越西門店，自2023年1月3日起於實體、官方網站同步販售。
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