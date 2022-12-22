影迷必備！ Gap搭《阿凡達：水之道》電影熱潮 打造聯名系列
《阿凡達》在2009年成為史上最賣座的電影，睽違多年，影迷期盼的續集《阿凡達：水之道》也在今年正式上映。為了搶搭這股熱潮，Gap也推出了影迷必備的聯名款，讓人不只是視覺感動，也能穿上身表達支持立場。
在Gap全台門市與官網推出全面4折起的年末冬季大促銷之際，還是不忘呈現最新的聯名款式，其中最具話題受到矚目的就是史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》系列。Gap以主題人物「阿凡達」為主軸，將電影經典人物形象和具有象徵性的Logo融合神秘的深藍色調，充分展現阿凡達的奇幻色彩。不僅如此，Gap還推出皮克斯毛朋友FLUFFY FESTIVAL系列服飾，利用包含《怪獸電力公司》的毛怪與軟Q、《玩具總動員》熊抱哥、小奶油、鴨霸及兔崽子等角色的圖案，透過可愛的外型以立體Logo工藝刺繡呈現，搭配柔軟的搖粒絨材質，尺寸從成人到嬰幼兒童裝皆具備。同時Gap本季還呈現多款繽紛色彩服飾，用明亮顏色結合人氣不墜的Logo、格紋、印花等元素，輕鬆打造出休閒感十足的美式風格。
提到美式風格，香港潮牌:CHOCOOLATE則是再度與美式休閒服裝品牌Russell Athletic合作，結合傳統休閒及復古運動風格，推出開襟衫和圍巾。這系列以深藍和深綠色為主調，加上經典紅色和白色作點綴，並都以針織布打造， 還點綴了Russell Athletic品牌經典鷹頭「R」標誌和橫條細節，增添一份美式復古學院感覺。
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