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不只珠寶！FRED、蕭邦、MIKIMOTO耶誕獻禮豐儉由人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供

歲末佳節將至，到處洋溢著與親友相聚、互相送禮、以及犒賞自己的慶祝氛圍。法國珠寶品牌FRED特地推出一系列佳節影像分享喜悅，從其靈感源自南法蔚藍海岸的珠寶世界中臻選一系列光芒四射的精緻作品，從設計大膽多變的標誌性Force 10系列中最新推出的超大號手鍊，到優雅的Chance Infinie幸運珠寶，以及極具女性魅力且可變換配戴方式的Pretty Woman系列吊墜，豐富的設計，獻給一年中最美好的時光，與家人、朋友及所有心愛之人共享假日歡欣時刻。

瑞士品牌蕭邦，全系列珠寶腕表作品均採用採用符合倫理道德標準的金質製作，作品內蘊對地球環境的關懷，最著名的滑動鑽石系列Happy Diamonds也不例外。而一端鑲嵌滑動鑽石、一端鑲嵌彩色硬寶石圓球的Happy Diamonds Planet系列開放式手鐲，更以直觀具象的設計，刻畫天穹中神秘迷人的星體。瑪瑙、青金石、縞瑪瑙、紅紋石的立體圓球，更巧妙彰顯大自然豐富多樣的特色。結合經典心形圖騰的滑動鑽石Happy Hearts系列，本季也推出全新限量包款，紅色天然小牛皮製作而成的心形圖案的設計，呼應身上配戴的珠寶，是送禮首選。

曾經是許多人佳節送禮首選的MIKIMOTO禮品系列，在許多粉絲引頸期待下重新推出。今年耶誕，MIKIMOTO獻上全新的Ginza Bear造型珠寶盤，立體的金屬雕刻細膩描繪出小熊試圖伸手去抓漂浮在水面上的櫻花花瓣的模樣，猶如湖水般的盤面上更鑲嵌一顆溫潤優雅的Akoya珍珠，可愛俏皮的生動樣貌，令人會心一笑。而佳節前夕品牌也推出第一款專為肩頸、前胸與手部肌膚所設計的乳霜MIKIMOTO Neck-Decollete and Hand Cream珍珠精萃頸胸修護潤手霜，獨家技術呵護配戴珍珠串鍊時的美麗肌膚。乳霜採用珍珠層與珍珠母貝成分中的獨特配方，由孕育珍珠的日本Akoya珍珠貝提取「珍珠膠原蛋白」，以及一顆珍珠僅含有約5%的稀有「珍珠蛋白」等獨家配方所組成，完美鎖住美肩所需的水分，使肌膚充滿潤澤光彩。

蕭邦Happy Diamonds Planet開放式手鐲，12萬4,000元起。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds Planet開放式手鐲，12萬4,000元起。圖／蕭邦提供
Mikimoto Ginza Bear造型珠寶盤，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Ginza Bear造型珠寶盤，3,300元。圖／MIKIMOTO提供
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供
蕭邦L'Heure du Diamant腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機芯，281萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦L'Heure du Diamant腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機芯，281萬1,000元。圖／蕭邦提供
MIKIMOTO珍珠精萃頸胸修護潤手霜，5,000元，即日起於MIKIMOTO 台北 10 頂級珠寶旗艦店限定販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠精萃頸胸修護潤手霜，5,000元，即日起於MIKIMOTO 台北 10 頂級珠寶旗艦店限定販售。圖／MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Diamonds Planet手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌一顆滑動鑽石與一顆青金石拋光圓珠，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Diamonds Planet手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌一顆滑動鑽石與一顆青金石拋光圓珠，12萬4,000元。圖／蕭邦提供
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供
FRED珠寶歡慶耶誕佳節，透過珠寶贈禮傳遞情感。圖／FRED提供
蕭邦Happy Hearts心形圖案小牛皮包款，附可拆卸內袋，限量發售300件，69,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts心形圖案小牛皮包款，附可拆卸內袋，限量發售300件，69,000元。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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