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BTS J-Hope愛牌Joshua Sanders限定開襟衫 只有THE SPAACE買得到！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
電商平台THE SPAACE首度與設計師品牌Joshua Sanders合作，推出獨家銷售的限定開襟衫。圖／THE SPAACE提供
電商平台THE SPAACE首度與設計師品牌Joshua Sanders合作，推出獨家銷售的限定開襟衫。圖／THE SPAACE提供

總是讓網友會有挖寶感受的質感電商平台THE SPAACE又帶來新的驚喜，這一次與天團BTS成員J-Hope愛牌Joshua Sanders合作，打造獨家銷售的開襟衫。繽紛的配色加上「笑臉」圖案點綴，傳達玩味樂觀的生活態度之外，也讓人看了心情立即變好。

設計師Joshua Sanders擅長以高質感面料結合前衛流行文化觀點，創造一系列的街頭時裝，並在2012年推出同名品牌。由於Joshua Sanders經常與各界時尚名人聯手打造趣味話題單品，所以受到BTS成員J-Hope、頂級時尚網紅Chiara Ferragni等人的喜愛。總能帶給消費者不同美學觀點的電商平台THE SPAACE就覺得，Joshua Sanders風格既可愛又討喜，於是在這季首度合作，推出搶眼的暖黃開襟衫作為獨家銷售款。THE SPAACE獨家Joshua Sanders開襟衫以2023年春夏主打亮黃色作為特色，並透過SMILEY笑臉圖案點綴袖子細節，面料柔軟保暖，在冬季也能輕鬆打造時髦穿搭。而且開襟衫背後，還裝飾經典「Take the time to smile」標語，期望以俏皮風格為人們帶來暖心笑容。

Joshua Sanders X THE SPAACE獨家款麻花開襟衫，10,980元。。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders X THE SPAACE獨家款麻花開襟衫，10,980元。。圖／THE SPAACE提供

覺得黃色開襟衫太高調嗎？同樣是獨賣款的寶藍色麻花開襟衫，便以應景的麻花針織形式來打造獨特拼色設計；搭配胸前經典SMILEY圖騰，更加與眾不同。而Joshua Sanders春夏新系列也在THE SPAACE販售，設計師將浪漫的小雛菊圖騰加入細節，透過滿版印花點綴柔軟針織毛衣，散發俏麗氛圍。也同步推出多款襯衫單品，且都配有同系列下身，成套搭配使穿搭更具完整性，男、女生都能找到適合的款式。

Joshua Sanders X THE SPAACE獨家款開襟衫，10,980元。。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders X THE SPAACE獨家款開襟衫，10,980元。。圖／THE SPAACE提供

Joshua Sanders滿版雛菊圖案毛衣，9,980元。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders滿版雛菊圖案毛衣，9,980元。圖／THE SPAACE提供

Joshua Sanders彩色條紋襯衫，7,980元。圖／THE SPAACE提供
Joshua Sanders彩色條紋襯衫，7,980元。圖／THE SPAACE提供

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