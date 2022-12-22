壽司郎送「寶可夢朱/紫杯墊」！4款造型通通想帶回家
繼推出「寶可夢疊疊杯」之後，壽司郎再度於即日起推出「寶可夢朱/紫」紀念杯墊，只要消費滿500元就可以免費帶回家。同時壽司郎也推出「美味蟹飽」系列，吃得到松葉蟹、蟹膏軍艦等多款主題餐點。
日本迴轉壽司「壽司郎」自12月12日起，攜手「寶可夢」推出集點活動，共計有皮卡丘、伊布等6款「寶可夢疊疊杯」，同時還將全台5間門市打造成寶可夢主題店舖，讓喜愛寶可夢的民眾可以朝聖用餐。自即日起，壽司郎再加碼推出「寶可夢朱/紫」紀念杯墊，凡單筆消費滿500元並出示官方粉絲團追蹤畫面，就可免費帶回家，共計有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等款式，限量29,000個。
壽司郎本次推出一個「美味蟹飽」系列，包括有松葉蟹、蟹膏軍艦、海鮮總匯、漬鯡魚卵蟹肉海苔包、辣椒蟹軍艦，還有濃厚蟹肉味噌拉麵、螃蟹奶油可樂餅等不同選項，每份40～120元不等，限時供應至1月8日為止。
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