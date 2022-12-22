快訊

騰訊主席馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」 很多業務該砍就砍掉

冬至美景！一張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：今天特別清楚

遠客再來、烏露曲折？日本回顧2022的「創新成語大賞」

BLACKPINK愛用鏡子買得到！Club Corner快閃店一站購足

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Club Corner快閃店期間，凡購物滿3,000元即贈獨家Stella McCartney托特包，活動已由即日起開始，直至2023年2月28日為止。圖／Club Corner提供
Club Corner快閃店期間，凡購物滿3,000元即贈獨家Stella McCartney托特包，活動已由即日起開始，直至2023年2月28日為止。圖／Club Corner提供

明星名人的用品總是讓人心儀。來自韓國的BLACKPINK堪稱目前全世界最強女團，而先前曾為媒體揭露、讓團員Rosé愛用的歐洲設計師品牌連身鏡，今日已在台北公開，讓人有機會在鏡中、在想像裡與BLACKPINK「合體」，大秀巨星架勢。

這款連身鏡是由義大利設計師Stefano Seletti所創立品牌Seletti與雜誌《Toiletpaper》，去年10月時，BLACKPINK的Rosé便在鏡子前面合照，橢圓形的連身鏡周圍佈滿了各式口紅，像是要為鏡中人物化妝，帶來奇特趣味。而Rosé也在鏡子前擺出多款姿勢，可見其她對這款鏡子的喜愛、情有獨鍾。

如今這款鏡子則有Club Designer旗下全新電商平台Club Corner獨家引進，Club Corner是由知名複合式選品店Club Designer所開設，選品涵蓋居家擺件、餐廚、香氛、時尚設計，包含義大利家居品牌Seletti、倫敦珍珠飾物品牌Completedworks、美國現代室內設計大師Jonathan Adler創立同名家飾品牌，甚至也有Hugo Boss旗下的BOSS的寵物用品，讓毛小孩也享用全套輕奢生活。

Club Corner全台唯二的期間快閃店分別設立於Club Designer大安店四樓，與信義遠百A13 Club Designer一樓櫃位旁。同時Club Corner再加碼：快閃店期間，凡購物滿3,000元、即贈獨家Stella McCartney托特包，活動已由即日起開始，直至2023年2月28日為止。

BLACKPINK團員Rosé愛用的Seletti橢圓形的連身鏡，佈滿了各式口紅圖像，像要為鏡中人物化妝、帶來奇特趣味。圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie（合成圖）
BLACKPINK團員Rosé愛用的Seletti橢圓形的連身鏡，佈滿了各式口紅圖像，像要為鏡中人物化妝、帶來奇特趣味。圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie（合成圖）
由同名室內設計師創立的美式風格品牌Jonathan Adler，展現了現代主義、趣味以及大膽色彩，裝飾意味強烈。圖／Club Corner提供
由同名室內設計師創立的美式風格品牌Jonathan Adler，展現了現代主義、趣味以及大膽色彩，裝飾意味強烈。圖／Club Corner提供
來自倫敦的輕奢珠寶設計品牌Completedworks，以不規則的有機線條結合陶瓷、花銅，並帶來花器、珠寶的多樣化選品。圖／Club Corner提供
來自倫敦的輕奢珠寶設計品牌Completedworks，以不規則的有機線條結合陶瓷、花銅，並帶來花器、珠寶的多樣化選品。圖／Club Corner提供
BOSS的寵物系列，讓毛小孩這個冬日保暖又有型。記者釋俊哲／攝影
BOSS的寵物系列，讓毛小孩這個冬日保暖又有型。記者釋俊哲／攝影
義大利潮流家居品牌Seletti。圖／Club Corner提供
義大利潮流家居品牌Seletti。圖／Club Corner提供
由Club Designer所創立的電商平台Club Corner甫於Club Designer大安店與信義遠百A13專賣店中，開設了期間快閃店。記者釋俊哲／攝影
由Club Designer所創立的電商平台Club Corner甫於Club Designer大安店與信義遠百A13專賣店中，開設了期間快閃店。記者釋俊哲／攝影
讓BLACKPINK團員Rosé愛用的歐洲設計師品牌Seletti連身鏡，已可於Club Corner公開，讓人有機會在鏡中與BLACKPINK「合體」，大秀巨星架勢。記者釋俊哲／攝影、圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie（合成圖）
讓BLACKPINK團員Rosé愛用的歐洲設計師品牌Seletti連身鏡，已可於Club Corner公開，讓人有機會在鏡中與BLACKPINK「合體」，大秀巨星架勢。記者釋俊哲／攝影、圖／翻攝自 IG @ roses_are_rosie（合成圖）

品牌 義大利

延伸閱讀

IVE狠甩前輩成「真．怪物新人」、本屆冠軍難撼動！2022女團銷量排行出爐　「黑馬」NewJeans竟不在前十

太嗨脫到剩內衣！Jennie「黑bra短裙秀電臀舞」　BLACKPINK全員舞台裝來頭不簡單

台北市「廖老大飲料店」全部倒閉！ 網傻眼：當快閃店在開喔

《TIME》年度藝人揭曉！BLACKPINK「關鍵原因」登頂　4人4色團體、單獨都是王者

相關新聞

不只珠寶！FRED、蕭邦、MIKIMOTO耶誕獻禮豐儉由人

歲末佳節將至，到處洋溢著與親友相聚、互相送禮、以及犒賞自己的慶祝氛圍。法國珠寶品牌FRED特地推出一系列佳節影像分享喜悅...

BTS J-Hope愛牌Joshua Sanders限定開襟衫 只有THE SPAACE買得到！

總是讓網友會有挖寶感受的質感電商平台THE SPAACE又帶來新的驚喜，這一次與天團BTS成員J-Hope愛牌Joshua Sanders合作，打造獨家銷售的開襟衫。繽紛的配色加上「笑臉」圖案點綴，傳達玩味樂觀的生活態度之外，也讓人看了心情立即變好。

家樂福青森蘋果線上線下同步開賣 大潤發推草莓季甜點

每逢12月就是香甜多汁的日本青森蘋果上市開賣，位於日本本州最北端的青森縣，產地擁有得天獨厚的地型及氣候，土壤肥沃且充足的...

壽司郎送「寶可夢朱/紫杯墊」！4款造型通通想帶回家

繼推出「寶可夢疊疊杯」之後，壽司郎再度於即日起推出「寶可夢朱/紫」紀念杯墊，只要消費滿500元就可以免費帶回家。同時壽司...

BLACKPINK愛用鏡子買得到！Club Corner快閃店一站購足

明星名人的用品總是讓人心儀。來自韓國的BLACKPINK堪稱目前全世界最強女團，而先前曾為媒體揭露、讓團員Rosé愛用的...

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》 年度最潮！ 300雙經典設計夢幻鞋款 一次開箱

由引領全球時尚設計的英國倫敦設計博物館、StockX獨家策劃， 吸引歐洲愛鞋成痴的潮男潮女們爭相朝聖，引起台灣潮人們的高度熱議與期待， 地表最強 潮鞋特展今日盛大開展 潮流旋風即將引爆台北。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。