BLACKPINK愛用鏡子買得到！Club Corner快閃店一站購足

明星名人的用品總是讓人心儀。來自韓國的BLACKPINK堪稱目前全世界最強女團，而先前曾為媒體揭露、讓團員Rosé愛用的歐洲設計師品牌連身鏡，今日已在台北公開，讓人有機會在鏡中、在想像裡與BLACKPINK「合體」，大秀巨星架勢。

這款連身鏡是由義大利設計師Stefano Seletti所創立品牌Seletti與雜誌《Toiletpaper》，去年10月時，BLACKPINK的Rosé便在鏡子前面合照，橢圓形的連身鏡周圍佈滿了各式口紅，像是要為鏡中人物化妝，帶來奇特趣味。而Rosé也在鏡子前擺出多款姿勢，可見其她對這款鏡子的喜愛、情有獨鍾。

如今這款鏡子則有Club Designer旗下全新電商平台Club Corner獨家引進，Club Corner是由知名複合式選品店Club Designer所開設，選品涵蓋居家擺件、餐廚、香氛、時尚設計，包含義大利家居品牌Seletti、倫敦珍珠飾物品牌Completedworks、美國現代室內設計大師Jonathan Adler創立同名家飾品牌，甚至也有Hugo Boss旗下的BOSS的寵物用品，讓毛小孩也享用全套輕奢生活。