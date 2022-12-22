王偉忠不藏私「3種陳高喝法」 戰酒限量餐酒組開賣

「戰酒黑金龍特窖陳高」再度挑戰品酩佐餐體驗，攜手南村私廚以其經典佛跳牆搭配特窖陳高、推出限量50組的年菜餐酒組，每組4千元，即起開賣；同時請來代言人王偉忠品味餐酒配，王偉忠不藏私表示，陳高純飲、凍飲、溫飲都適合，這支酒他請客必備，有陳高味、帶點烏梅香，佐餐很適合，唯一缺點就是「常常買不到。」

「戰酒黑金龍特窖陳高」承襲黑金剛陳高的優良血統，選用金城廠(老廠)中甕裝窖藏3年以上的酒基為主體，與坑道中酒齡5至10年的黑金剛陳高完美平衡，在口中體現陳高入口醇順、落口紮實、香氣優雅且尾韻綿長的豐富層次，其千變萬化的酒質與各式中華料理都能百搭。

從小在嘉義眷村長大的王偉忠，回想起眷村逢年過節時，村子裡飄散著臘肉、香腸味兒，各家忙著交換菜色，鞭炮的硝煙味、剁菜的熱鬧聲，至今仍然想念，他也想起自己的陳高初體驗，「長輩們總會用筷子沾點酒塞進小孩嘴裡。」眷村菜與陳高的組合也是雋永的代表。

他在餐會中也分享餐搭酒的喝法，上菜前先加冰塊冰飲，提升陳高的整體香氣，也益於開胃；來到花雕雞砂鍋跟乾鍋綜合這兩道菜，則換搭凍飲陳高、純淨爽口；之後再以溫熱陳高搭配鮑魚佛跳牆，香氣滿溢、相得益彰。

品酒師小亨利對特窖陳高也讚譽有加，他推薦凍飲與隔水加熱的溫飲，「溫飲時，香氣奔放有如千鈞萬馬在草原奔馳，此刻會覺得天下只有白酒」。

南村私廚小酒棧主理人潘盟元表示，「紅燒肉」最搭陳高，以蜂蜜注入肉體將豬肉脂肪快速軟化並飽吸醬汁，短短的時間就讓紅燒肉軟滑入味，過程中不使用悶燒鍋或快速爐，是精要所在。

南村私廚經典的佛跳牆是每年春節的秒殺團圓菜色，今年特別搭配特窖陳高推出限量50組的年菜餐酒組(乙瓶特窖陳高＋乙甕干貝佛跳牆)，每組4千元，可洽詢南村私廚。「戰酒黑金龍特窖陳高」建議售價750元，可於全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-11、各大超市、菸酒專賣店購買。

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