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大直「NOKE」拍板4月開業 隈研吾操刀台灣首件餐廳作品

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NOKE忠泰樂生活已取得使用執照，預計2023年4月開業。圖／NOKE提供
NOKE忠泰樂生活已取得使用執照，預計2023年4月開業。圖／NOKE提供

隨著蔓延三年的疫情似乎走向盡頭，2023年有許多新商場即將問世，包括三井Lalaport台中、南港兩店，新光三越在台北東區新據點Dimond Tower、忠泰集團跨足百貨商場的NOKE忠泰樂生活、新店裕隆城的誠品生活等，為百貨零售市場帶來新鮮刺激的新開局。其中NOKE忠泰樂生活因疫情期間缺工缺料導致工程延緩、開幕時程不斷有變化，NOKE忠泰樂生活今日指出，商場已取得使用執照，品牌也開始進場裝修，內部已敲定並通知進駐品牌，將在2023年4月下旬開業。

面對明年將有一波百貨商場開業潮，忠泰集團除了已提早曝光的蔦屋書店、極光冰場、明日聚落等自營主力店之外，也投入新成立多家餐飲、運動體驗品牌，忠泰集團將在位於台北大直的NOKE自營7個餐飲品牌、3家運動場館，等於自家投入相當多資源，創造與其他同業品牌陣容的差異化，自營餐飲占全館餐飲的3成。

其實，忠泰集團早已深耕自營領域，手邊包括生活設計類的「北歐櫥窗」、「明日選品」，另在餐飲經營也有投入，像是「MOT CAFÉ」到義式餐廳「DOMANI」，近年也陸續推出歐陸頂級食材複合餐廳「Slice」、私廚鐵板燒「D+」、日本料理「二階」等。

在NOKE忠泰樂生活，忠泰將同步開出7家餐飲品牌，包括升級版全日義式餐飲「Bar DOMANI」、羅馬人氣冰淇淋「Old Bridge」、高檔港式火鍋「明粵」、海味與陸地的鮮煮料理「煮山川」、適合滑冰滑雪後熱騰騰來一碗的「雪場咖哩」，忠泰甚至禮聘國際知名建築大師隈研吾操刀「明粵」空間設計，成為大師在台灣的第一件餐廳作品，開幕後勢必成為設計迷與美食愛好者注目的焦點。

由於忠泰集團副董事長李彥良本身是多項戶外運動的愛好者，因此NOKE也導入主題型運動體驗設施，包括與國際冰場團隊IRC公司合作的「極光冰場」，還將有一座滑雪練習場、一家模擬高爾夫會所。其中，高爾夫會所將採取「邀請制」，以期形成一個愛好運動的社群。

李彥良表示，投入任何新事業，都是從一個喜好者開始，再變成推廣者，接著更希望是參與者，進而發起改變、建立新的遊戲規則。在運動事業領域，忠泰剛跨出第一步，但透過與專業合作，端出穩健而力求突破的長期發展計畫。

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